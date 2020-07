Le biostatisticien Geert Molenberghs sur le virus: “Arrêtez de planifier et vivez au jour le jour”

On commence déjà à douter fortement qu’il y aura des carnavals en 2021. Et dans l’immédiat, les mariages et communions déjà reportés plusieurs fois depuis le printemps, sont à nouveau massivement annulés. La compétition de football commencera à huis-clos. Et ne nous leurrons pas, on ne fêtera pas Noël, le Nouvel an et les anniversaires de l’automne et de l’hiver en grande pompe. “Il est temps d’être un peu réaliste”, réagit le biostatisticien Geert Molenberghs. “À moins que nous n’atteignions un taux plancher et que nous fermions nos frontières”, résume-t-il.

Professeur, au cours des derniers mois, la plupart des gens se sont motivés et ont persévéré dans leurs efforts en se disant “espérons pouvoir faire cet été tout ce que nous avons manqué au printemps et planifions déjà l’automne”. Il semble que ces projets sont bons pour la poubelle aujourd’hui… Faut-il commencer à être plus réalistes?

Je vais vous répondre d’abord avec quelque chose qui a priori n’est pas une réponse. Mais en tant que directeur des programmes du Master en statistiques de l’université de Louvain et de Hasselt, et d’ailleurs comme tous les facultés de statistiques du monde, nous avons recommandé dès mars à nos universités de d’ores et déjà organiser l’année académique 2020-2021 en ligne. On nous a accusés d’exagérer et d’être des ‘dramaqueens’, malheureusement nos prédictions se révèlent exactes.

Vous voulez dire qu’il faut vivre au jour le jour. Et quant à ceux qui veulent planifier quelque chose…

… ils feraient bien d’être prudents. Je ne vais pas me faire d’amis dans le secteur touristique. Je voyage moi-même très volontiers, plusieurs fois par an d’ailleurs, mais je ne planifie plus rien désormais. Ce sera en effet au jour le jour. Et nous allons en effet devoir vivre longtemps avec cette vie sociale en bulle telle que nous la connaissons maintenant.

Lorsque cette vague sera terminée, nous allons bien sûr à nouveau assouplir les mesures. Mais plus comme on a pu le faire le 1er juillet. En juin-juillet, tout le monde croyait (à l’exception de l’un ou l’autre biostatisticien): “C’est fini, nous pouvons retrouver une vie normale avec l’un ou l’autre secteur pas encore rouvert, mais ça viendra bien”. Eh bien non. Nous pourrons continuer à faire une série de choses, si on arrive à casser la courbe et la faire descendre à un niveau plus bas que celui de juin, lorsqu’on avait assoupli les mesures. Alors là, peut-être, on aura l’un ou l’autre match de football ouvert au public à la fin de l’année. Mais ne rêvons pas de stades remplis. Pas avant le vaccin.

Faire descendre la courbe plus bas que la dernière fois, c’est ce que martèlent les virologues. Sinon, on se retrouve dans une dynamique désespérante et sans fin de pics consécutifs assortis de lockdowns et de courts assouplissements. Pouvons-nous vraiment éviter ça en faisant descendre la courbe très bas?

“Oui, mais ça dépend de ce qu’on fait après ce plancher. Je me réfère volontiers à la Finlande, la Nouvelle-Zélande ou même Cuba: vous remarquerez qu’il y a deux îles parmi ces pays. Et le Finlande vit aussi un peu comme une île, très isolée. Mais ces trois pays ont en commun d’avoir cassé la courbe au niveau zéro. En Finlande, les contaminations sont à zéro depuis des jours. Puis 2, 3, 5 puis encore une fois deux contaminations puis plus aucune. Et pourquoi? Parce qu’à chaque recrudescence du virus, ils sont sur le coup. Ils tracent, isolent et c’est à nouveau fini. Dans un tel système, vous pouvez mener une vie assez normale sans que la courbe remonte en flèche jusqu’à un nouveau pic. Il y a une condition: c’est de veiller aux “introductions”. Cela signifie que vous ne pouvez plus laisser entrer sur le territoire que les personnes venues de pays qui ont un système identique au vôtre.

Mais c’est exclu en Belgique, vu notre situation géographique et notre statut dans l’UE. Et l’ouverture des frontières est incontournable tant d’un point de vue politique, idéologique qu’économique.

C’est vrai. Mais nous espérons quand même qu’on tirera les leçons de tout cela. Allons-nous encore nous contenter d’une baisse à 85 contaminations par jour? Et les pays autour de nous aussi? Et le pire sans doute, c’est que l’automne approche et que nous allons tous bientôt vivre davantage à l’intérieur. Est-ce ce que nous voulons? J’ai l’impression que nous, les scientifiques, parvenons petit à petit à faire intégrer cette idée dans l’esprit des gens.

En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie, en Espagne… Tout le monde commence à y penser. Si nous créons une zone, disons dans l’espace Schengen, où on s’accorde pour ramener la courbe à zéro, alors on peut entretenir des contacts ensemble. Et au-delà, uniquement avec les pays qui ont la même politique. Schengen serait un genre de Chine. C’est la seule manière de vivre relativement confortablement. Cela nous coûtera aussi beaucoup moins, car ça permet de maintenir l’économie. Si nous ne nous y attelons pas, alors nous allons continuer à endurer ce que nous vivons actuellement.

Mais vu la réactivité de l’UE en matière de décisions…

La situation que nous vivons prouve que cela peut aller très vite. Il y a une semaine, on a eu ce CNS très décevant. Et regardez maintenant ce qui a pu être décidé. Si les différents partis ou les gens ne sont pas capables de regarder dans la même direction, le virus, lui, est capable de les y forcer. Les Pays-Bas et la France considèrent actuellement la Belgique comme le mouton noir. En juin, on est passés pour un pays assez stable face au virus. Les Français en sont un peu là actuellement, comme les Pays-Bas. Mais leurs chiffres augmentent aussi. Le taux de reproduction est identique un peu partout. Ils viennent juste d’un peu plus bas. Mais s’ils ne prennent pas de mesures rapidement, ils vont eux aussi en payer le prix fort, tout comme nous. Cela va encore durer une semaine chez eux, dix jours maximum…