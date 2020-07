Trump retire 12.000 soldats américains pour punir l’Allemagne

Le chef du Pentagone Mark Esper a annoncé ce mercredi 29 juillet le retrait de quelque 12.000 soldats américains d’Allemagne, présentant ce projet comme nécessaire stratégiquement. Il a presque aussitôt été en partie contredit par le président Donald Trump qui s’est dit prêt à revenir dessus si l’Allemagne, qualifiée de “mauvaise payeuse”, augmentait sa contribution financière à l’Otan.

Des quelque 34.500 militaires actuellement déployés en Allemagne, environ 6.400 seront rapatriés aux États-Unis tandis que les 5.600 autres seront repositionnés dans d’autres pays de l’Otan, notamment la Belgique et l’Italie voire la Pologne et les pays baltes, a indiqué le ministre américain de la Défense au cours d’une conférence de presse.

Mark Esper a assuré que l’objectif était stratégique, notamment à titre de dissuasion envers la Russie.

Les États-Unis “floués”, assure Trump

Mais quelques minutes à peine après sa conférence de presse au Pentagone, Donald Trump a expliqué que ce retrait était dû au refus de l’Allemagne de “payer plus”. “On en a marre d’être des pigeons”, a déclaré depuis la Maison Blanche le milliardaire républicain. “Nous réduisons nos forces parce qu’ils ne paient pas. C’est très simple”.

President Trump on pulling troops out of Germany: "Germany's delinquent. They haven't paid their fees, they haven't paid their NATO fees. They're way off. And they've been off for years and they have no intention on paying it. The United States has been taken advantage of." pic.twitter.com/b75b5GxCLF

— CSPAN (@cspan) July 29, 2020