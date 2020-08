Dans le Nord, Castex en soutien au port du masque pour éviter un « reconfinement généralisé »

Le premier ministre était, ce lundi, sur le terrain pour voir l’application du port du masque obligatoire dans certains lieux publics extérieurs, désormais en vigueur dans la métropole lilloise.

« Le virus n’est pas en vacances, et nous non plus. » C’est ainsi que le premier ministre, Jean Castex, a motivé sa visite de quelques heures, lundi 3 août à Lille, destinée à faire un point sur la résurgence de l’épidémie dans la métropole, où le port du masque est désormais obligatoire dans certains lieux publics ouverts.

Le premier ministre, ainsi que celui de l’intérieur, Gérald Darmanin, et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ont commencé leur visite autour de 9 heures par un exposé de situation à l’agence régionale de santé. « La dynamique est très inquiétante et il faut absolument [la] casser », a souligné le docteur Patrick Goldstein, chef du pôle de l’urgence et du SAMU du Nord au CHU de Lille.

M. Castex, qui multiplie les déplacements depuis sa nomination, le 3 juillet, a conclu son déplacement par une brève prise de parole à Roubaix, appelant « chaque Française, chaque Français, chaque personne à rester très vigilant, car la lutte contre le virus dépend, bien sûr, de l’Etat et des collectivités locales (…) mais aussi de chacune et chacun d’entre nous. »

Le chef du gouvernement a salué l’adoption croissante du port du maque par les habitants :

« L’objectif est simple : nous protéger contre ce virus sans faire arrêter la vie économique et sociale, en évitant la perspective d’un reconfinement généralisé. »

Dans la matinée, M. Castex avait d’abord déambulé dans le centre-ville de Lille. Apostrophé plusieurs fois, il n’a parlé à aucun passant, préférant s’entretenir avec des commerçants et des policiers.

« On va gagner ! »

« On va y arriver ! C’est l’affaire de tous. On va gagner !, a lancé M. Castex, lors d’un échange avec des policiers. C’est l’intérêt de tout le monde de faire ça, ce n’est pas pour les embêter. Et, en même temps, il faudra un peu de fermeté pour ceux qui se refuseraient à comprendre. »

Depuis lundi, des panneaux indiquent avec un logo cette obligation à l’entrée des rues concernées. Dans les rues piétonnes aux alentours de la Grand-Place, plusieurs patrouilles de police municipale rappellent aussi aux passants l’obligation du port du masque.

Dans les rues du centre-ville, la quasi-totalité des passants portaient un masque. A la Citadelle, principal espace vert de la ville, on croisait toutefois des cyclistes et de nombreux joggeurs sans le masque, malgré l’obligation.

M. Castex s’est également rendu à l’Institut Pasteur de Lille où un centre de dépistage « en mode drive et piéton » a été mis en place. Enfin, il a visité un atelier de fabrication de masques à Roubaix, ancienne capitale de l’industrie textile. L’usine, créée à la hâte lors de la crise sanitaire, fait partie du réseau Résilience, qui milite pour la relocalisation de cette activité en France et regroupe PME et entreprises d’insertion. Elle produit des masques en tissu en forme de bec de canard, lavables vingt fois.

Un arrêté d’un mois reconductible

Le préfet du Nord, Michel Lalande, a annoncé, vendredi 31 juillet, cette obligation dans certaines zones publiques susceptibles d’accueillir des concentrations de personnes, après l’autorisation donnée aux préfets d’étendre le port du masque obligatoire dans les « lieux publics ouverts ». Cette décision concerne notamment les zones de forte fréquentation comme les rues piétonnes et « tous les espaces verts urbains ». « Nous passons de la suggestion insistante à l’imposition impérative », a fait savoir le préfet qui entend « imposer pour ne pas reconfiner ».

Valable un mois, l’arrêté sera « reconductible » et ajustable « en fonction de l’évolution de l’épidémie », tant au niveau de son « contenu » que « sur un plan géographique », dans un contexte estival qui encourage les rassemblements en plein air.

Dans la métropole lilloise, qui compte 95 communes regroupant 1,2 million d’habitants, les autorités constatent une progression « inquiétante » de l’épidémie : le taux d’incidence a presque doublé en une semaine, atteignant désormais 31 personnes contaminées pour 100 000 habitants. Dans le « cœur de la métropole », ce taux se situe même « autour de 40, encore plus proche du seuil d’alerte », fixé à 50.

Des décisions similaires à Biarritz ou Orléans

Après la Mayenne – où le masque doit être porté dans les lieux publics de 69 communes – Perros-Guirec, Saint-Malo, Biarritz ou encore Orléans, d’autres décisions similaires pourront être prises localement par les préfets « en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire », a dit, vendredi, le ministre de la santé, Olivier Véran.

Le discours des autorités a évolué au fil des semaines (et des connaissances scientifiques), passant d’un masque « inutile pour toute personne dans la rue » jusqu’à aboutir à une obligation dans tous les lieux publics clos, le 20 juillet, et donc désormais dans certaines zones publiques.

En cas de non-respect de la mesure, l’amende s’élèvera à 135 euros. En cas de récidive, elle passera à 1 500 euros. Une troisième entorse exposera le contrevenant à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.