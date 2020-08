Du football à l’or olympique au 800 mètres, la trajectoire bouleversée de Maria Mutola

« JO. Un pays, une médaille d’or » (1/6). La Mozambicaine est devenue championne à Sydney, en 2000. Sa rencontre à l’adolescence avec un homme de lettres l’a menée vers la seule victoire de son pays aux Jeux d’été.

De loin, le 800 mètres a peu en commun avec la poésie. A la frontière entre le sprint long et l’endurance, la discipline exige d’aimer la souffrance, de l’apprivoiser, du moins, d’accélérer encore et toujours quand tout le corps – saturé par l’acide lactique – suggère avec violence de faire l’inverse. Comme Maria Mutola, qui a trouvé en elle les ressources pour allonger sa foulée, puissante et reconnaissable entre toutes, et venir cueillir la Britannique Kelly Holmes dans les derniers mètres de la finale du 800 m, ce 25 septembre 2000, à Sydney. Elle n’a pas seulement remercié son entourage après ce titre olympique, le premier pour son pays, le Mozambique, mais aussi un poète, José Craveirinha.

Maria Mutola entre dans l’histoire

L’histoire n’est pas banale, alors la Mozambicaine – née portugaise le 27 octobre 1972, trois ans avant l’indépendance – la raconte à nouveau à celles et ceux qui ignoreraient encore sa genèse : avant de tourner en rond sur une piste d’athlétisme, Maria de Lurdes Mutola a d’abord couru derrière un ballon de football sur les terrains cabossés de Chamanculo, quartier pauvre de la capitale, Maputo – l’ancienne Lourenço Marques du temps de la colonisation.

Gauchère aussi vive qu’habile, « Lurdinha » (son surnom) joue au milieu des garçons, et plutôt bien. Un jour, elle marque le but de la victoire pour son équipe des Aigles d’or. Mauvais perdant, l’entraîneur adverse pose une réclamation. A 14 ans, son monde s’écroule. « J’ai été interdite de jouer avec les garçons et il n’existait pas d’équipe de filles », raconte-t-elle en 2018 au site brésilien UOL.

Cassettes de Carl Lewis

Mais un autre destin l’attend. José Craveirinha a repéré les qualités athlétiques de l’adolescente. L’homme a été un peu entraîneur de football, mais il est bien plus que cela. Poète, journaliste, militant pour l’indépendance régulièrement emprisonné dans les années 1960, il porte, par ses mots et sa vie, l’histoire d’un pays alors plongé dans une interminable guerre civile (1977-1992) dont Maria garde des souvenirs d’enfance.

« Le Poète » (décédé en 2003), comme elle l’appellera toujours, réussit à la convaincre de s’essayer à l’athlétisme. Il lui montre des cassettes des exploits de l’Américain Carl Lewis aux Jeux de Los Angeles, en 1984. « Je voyais ce stade plein, cette ambiance, ces champions remporter des médailles pour leur pays et j’ai eu un rêve : devenir championne olympique pour le Mozambique », raconte la future championne.

Par Alexandre Pedro