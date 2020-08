ÉDUCATION – Impact du coronavirus sur le fonctionnement de l’école : Le Covid-19 annule le Concours général 2020

Le Concours général ainsi que le Grand prix du meilleur enseignant sont annulés, cette année, à cause du Covid-19.

Diary Sow garde sa couronne de meilleure élève du Sénégal. Son successeur ne sera pas connu en 2020. Parce qu’il n’y aura pas de Concours général cette année au Sénégal. Le Covid-19, qui a eu raison du Ballon d’or France Football, n’a pas épargné le milieu éducatif.

En effet, cette annulation du prestigieux concours est due aux perturbations dans les enseignements causés par l’apparition en mars du nouveau coronavirus au Sénégal. Depuis, les cours ont été suspendus pendant des mois avant la reprise pour seulement les classes d’examen. Les classes intermédiaires surtout celles de 1ère concernées ayant arrêté les cours, toutes les conditions ne sont pas réunies pour organiser le concours. Ce n’est pas tout, le Grand prix de l’enseignant aussi ne va pas être décerné.

Brillante scientifique, première lauréate du Concours général, Rose Dieng a été l’année précédente la marraine de la journée dédiée à l’excellence de l’école sénégalaise. «La marraine de l’édition 2019 est feue Madame Rose Dieng Khunz, ancienne brillante lauréate du Concours général de l’année 1972 et brillante scientifique qui s’est illustrée dans le domaine de l’intelligence artificielle», annonçait le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, en prélude à la cérémonie de remise des prix. Presque méconnue du grand public, Rose Dieng Khunz a marqué l’histoire du Concours général. Elle a acquis le 1er prix cette année-là en terminant première en maths, en français et en latin, et deuxième en grec.

L’année suivante, l’élève du lycée Van Vo avait décroché le Bac scientifique avec la mention Très-bien et les félicitations du jury. Décédée en 2008 à l’âge de 52 ans, elle est la première Africaine à être admise à l’Ecole polytechnique de France.

Pour l’édition 2019, 107 lauréats des classes de Première et Terminale ont été distingués.

«Au total, nous avons 121 distinctions (66 prix et 55 accessits) décernées pour 107 lauréats dont 54 filles», avait dit Mamadou Talla. «On peut noter que des élèves des séries scientifiques et particulièrement ceux de la série S1 ont encore cette année remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines des séries littéraires», poursuivait le ministre. 1486 candidats en classe de 1ère dont 825 filles et 1 245 en classe de Terminale avaient participé au concours.

Diary Sow, élève en classe de Terminale S1 au Lycée scientifique d’excellence de Diourbel, est arrivée en tête avec 29 points. Elle a eu le 1er prix en géographie, le 3ème en maths et le 3ème ex-aequo en philosophie. Trois élèves occupent à égalité de points (21) la 2ème place. Il s’agit de Baba Sow, 1er prix en construction mécanique et 1er accessit en maths, élève en Terminale S3 au Lycée Seydina Limamou Laye et des élèves de la classe de 1ère, Mame Coumba Diédhiou et Daniel André Sogo Diémé, respectivement en série S1 et S2 à la Maison d’éducation Mariama Ba et au collège Saint-Louis Marie Grigon. Mlle Diédhiou a eu le 1er prix en latin et le 1er accessit en grec et Diémé le 1er en anglais et le 1er accessit en histoire.