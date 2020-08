L’UEFA va remercier le personnel soignant lors de la reprise de ses compétitions

Les équipes qui joueront cette semaine pour la reprise de la Ligue des Champions et l’Europa League remercieront le personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Les joueurs porteront des t-shirts avec le message ‘Merci’ dans la langue de choisie par les équipes.

“Nous ne devons pas oublier les gens qui nous ont permis de reprendre le football’, a déclaré Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, l’Union des associations européennes de football. En plus du texte sur les t-shirts, un spot de l’UEFA sera également diffusé lors des rencontres.

Les quatre huitièmes de finale retour qui doivent encore se jouer auront lieu vendredi et samedi soir. Vendredi, Lyon se rendra à la Juventus (aller, 1-2) et Manchester City avec Kevin De Bruyne accueille le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard (aller, 1-2).

Samedi, le Bayern Munich reçoit Chelsea (aller 0-3) et Naples et Dries Mertens se rendent à Barcelone (aller, 1-1).