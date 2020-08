Orange Présente Un Chiffre D’affaires De 587,3 Milliards De Francs Au Premier Semestre 2020

La croissance du chiffre d’affaires du groupe Sonatel est estimée à 587,3 milliards de francs Cfa (+4 milliards soit +0,7%) en comparaison annuelle tirée par la Guinée et la Sierra Leone malgré la baisse de valeur au Sénégal avec la guerre des prix lancée en 2019 et l’impact de la covid-19 ressenti dans tous les pays du cluster sur le second trimestre 2020.

Malgré la pandémie de la covid-19 qui sévit dans tous ses pays de présence, le groupe Sonatel tient sur de bonne béquille. Selon la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) qui livre ces données, la valeur Ebitda du groupe est de 247 milliards contre 235 milliards au premier semestre de 2019 soit une augmentation de 5,1%. Dans la foulée elle indique que concernant le résultat net, le groupe Sonatel fait état de89,9 milliards de francs Cfa contre 90,8 milliards au premier semestre de 2019 soit une baisse de 1,1%.

Aussi, 90,8 milliards sur le eCAPEX ont été enregistrés contre 94,8 milliards au premier semestre de 2019 soit une baisse de 4,2%. Dans le même ordre d’idées, il est relevé un résultat de 156,3 milliards concernant le Free cash Flow contre 140,3 milliards au premier semestre de l’année précédente, ce qui traduit une hausse de 11,4%.

