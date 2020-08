Entre le confinement, le racisme et Trump, Michelle Obama traverse une « légère dépression »

« Il y a eu des périodes pendant cette quarantaine où je n’avais juste pas le moral », décrit l’ancienne Première Dame des Etats-Unis dans son podcast

Michelle Obama a récemment affirmé souffrir d’une « légère dépression » dans le dernier épisode de son podcast, diffusé ce mercredi sur Spotify. L’ancienne First Lady met en cause le confinement, les luttes raciales dans son pays et l’« hypocrisie » du gouvernement Trump.

« Je me réveille en pleine nuit parce que quelque chose me préoccupe, ou parce que je ressens un poids, explique-t-elle. J’essaie de faire du sport, mais il y a eu des périodes pendant cette quarantaine où je n’avais juste pas le moral. » Michelle Obama dit aussi passer « par ces hauts et ces bas émotionnels que tout le monde ressent », des moments « pendant lesquels on ne se reconnaît pas ».