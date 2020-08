C’était il y a plus de vingt ans, cinq filles dans le vent ont changé l’histoire de la musique avec « Wannabe », un titre qui a marqué notre jeunesse.

Baby Spice, Ginger Spice, Scary Spice, Posh Spice et Sporty Spice y prônaient l’amitié avant les mecs dans un clip en plan séquence resté dans les annales. En quelques mois, elles vendent des millions d’albums à travers le monde et deviennent un phénomène planétaire.

Mais en 1998, après un deuxième album, Geri Halliwell annonce qu’elle quitte le groupe et le succès ne sera plus jamais le même. Elles reviennent à 4, mais le public n’est plus là.

En 2007, les filles se retrouvent pour une grande tournée, qui ne passera pas par la France. En 2012, elles ravissent les fans en se reformant à cinq une ultime fois pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres, où elles reprennent un medley de leurs plus grands tubes. Elles ont même droit à leur comédie musicale, “Viva Forever”, mais c’est un flop. Depuis, tous les six mois, on nous annonce une reformation des Spice Girls. Mais cette fois, c’est officiel.

Le girlsband ouvre un compte Twitter et Instagram, et annonce une tournée britannique à l’été 2019 : Spice World – 2019 UK Tour. L’occasion pour tous ceux qui les ont ratées avant de les voir enfin. Mais comme prévu, Victoria Beckham n’est pas de la partie et préfère se concentrer sur la mode. Qu’importe, le succès est sans appel.

Les six dates initiales se transforment en treize dates face à l’engouement des fans. La tournée est un véritable triomphe. Mais qu’ont-elles fait ces vingt dernières années ? Pour elles, le succès a-t-il toujours été au rendez-vous ? Que sont devenues les Spice Girls ? La réponse.

