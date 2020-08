RIPOSTE CONTRE LA COVID19 – Men et le Plan International Sénégal paraphent un contrat de 35 millions

35 millions de francs Cfa ! C’est le montant du contrat signé entre le Ministère de l’éducation nationale (Men) et Plan International Sénégal.

En effet, selon le directeur de programme de Plan International Sénégal, Lamine Bob, ce partenariat à un double objectif. «Ce partenariat vise la promotion de l’éducation des filles mais aussi de manière spécifique, il permettra d’accompagner le ministère dans son programme de riposte contre la Covid-19», ail déclaré.

Aussi, après la signature dudit contrat, le Men a reçu un important lot de matériel d’hygiène et de protection qui se compose entre autres de masques, gels, thermo-flash, savons, et serviettes hygiéniques. Précisons que le don sera distribué dans les cinq régions d’intervention du partenaire à savoir : Saint-Louis, Louga, Thiès, Kaolack et Dakar.

À cet effet, Khady Diop Mbodj, Secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, n’a pas manqué l’occasion de saluer la collaboration qui, à son avis, va permettre de relever les défis d’une école beaucoup plus résiliente. De même, la coordonnatrice de la cellule genre du ministère de l’éducation nationale, Marie Siby, n’a pas voulu rester en marge.

Elle a aussi apprécié le geste à sa juste valeur du fait dit-elle qu’il est venu au moment opportun. Non sans également saluer l’accompagnement de Plan Sénégal International dans la stratégie innovante pour la gestion de l’hygiène menstruelle des filles. Toujours dans la même veine, elle a indiqué qu’un dispositif de suivi sera mis en place pour accompagner les filles dans l’utilisation des garnitures mais aussi au respect des mesures barrières.

Mardochée PRÉCIEUX | SUDONLINE