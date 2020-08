La fortune de Mark Zuckerberg dépasse pour la première fois les 100 milliards de dollars

La fortune Mark Zuckerberg a dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois jeudi grâce à la nouvelle fonctionnalité “Réels” d’Instagram qui a fait gagner plus de 6% en bourse à Facebook.

L’homme de 36 ans rejoint ses collègues Jeff Bezos et Bill Gates, les seuls au monde à avoir dépassé les 100 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index. La fortune de Mark Zuckerberg provient en grande partie de ses 13 % de parts dans Facebook.

Les fondateurs des plus grandes entreprises technologiques américaines ont bénéficié d’une accumulation de richesses ahurissante cette année, alors que la pandémie de coronavirus pousse davantage de personnes à se connecter, malgré le fait que l’économie américaine se contracte à son rythme le plus rapide jamais enregistré.

22 milliards de dollars en 2020

Alors que Jeff Bezos a fait grimper cette année sa fortune de plus de 75 milliards de dollars, atteignant 190 milliards de dollars, Mark Zuckerberg a gagné environ 22 milliards de dollars en 2020.

Le milliardaire qui a fondé le géant des réseaux sociaux depuis sa chambre d’étudiant à l’université de Harvard en 2004 a déclaré qu’il prévoyait de donner 99 % de ses actions Facebook au cours de sa vie.

Bientôt une taxe pour les ultra-riches aux États-Unis?

Les cinq plus grandes entreprises technologiques américaines, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook et Microsoft, ont actuellement des évaluations de marché équivalant à environ 30 % du produit intérieur brut américain, soit près du double de ce qu’elles étaient à la fin de 2018.

Le sénateur américain Bernie Sanders veut introduire une législation pour taxer ce qu’il a appelé les “gains de richesse obscènes” pendant la crise du coronavirus. Le “Make Billionaires Pay Act” imposerait 60 % de l’augmentation de la valeur nette des ultra-riches du 18 mars à la fin de l’année et utiliserait les recettes pour couvrir les dépenses de santé de tous les Américains.

Les géants de la technologie, grands gagnants cette année

Même à l’étranger, les géants de la technologie sont parmi les grands gagnants cette année. Le PDG de Tencent Holdings Pony Ma a ajouté 17 milliards de dollars, portant sa fortune à plus de 55 milliards de dollars, tandis que la fortune de Colin Huang, fondateur et PDG de la société de commerce électronique Pinduoduo, a gagné entre 13 et 32 milliards de dollars.