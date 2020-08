Liban: la conférence des donateurs co-organisée par l’ONU et la France prévue dimanche

La conférence des donateurs co-organisée par l’ONU et la France, censée mettre en place un plan de soutien au Liban, aura lieu dimanche. Elle doit commencer à 14 heures, heure française. Vendredi, le président américain Donald Trump annonçait via Twitter qu’il participerait à cette visioconférence internationale.

Le locataire de la Maison Blanche a écrit que “le président Macron, les dirigeants du Liban et des dirigeants d’autres endroits dans le monde” y prendraient part. “Tout le monde veut aider!” avait-il ajouté.

Nourriture et infrastructure

Lors de sa visite de jeudi, Emmanuel Macron avait promis aux Libanais que l’argent n’irait pas à “la corruption”. L’aide doit notamment porter sur les besoins en nourriture et infrastructure, selon une source diplomatique.

Le président libanais, Michel Aoun, a pour sa part rejeté vendredi toute enquête internationale sur la gigantesque explosion au port de Beyrouth, affirmant qu’elle pourrait avoir été causée par la négligence ou par un missile, tandis que les secouristes s’activaient toujours pour retrouver des survivants.

Mardi, un incendie dans un entrepôt où étaient stockées depuis six ans 2700 tonnes de nitrate d’ammonium sur le port de Beyrouth a provoqué une énorme déflagration qui a fait au moins 154 morts, plus de 5000 blessés et des centaines de milliers de sans-abri, selon le dernier bilan. D’après les autorités libanaises, il y aurait plus de 60 personnes encore portées disparues.

Article original publié sur BFMTV.com

