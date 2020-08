Mercato: Blaise Matuidi quitte la Juventus

Comme annoncé par la presse italienne, Blaise Matuidi s’apprête à devenir un joueur de l’Inter… Miami. Un accord a été trouvé entre la franchise de MLS et la Juventus pour le transfert du champion du monde français, qui va signer un contrat de trois ans en Floride.

Seize ans après ses débuts professionnels à Troyes, Blaise Matuidi s’apprête à quitter l’Europe, et à traverser l’Atlantique. Comme le rapporte Sky Italia, et confirmé par RMC Sport, le milieu français (33 ans) va rejoindre l’Inter Miami de David Beckham en MLS, où un contrat de trois ans l’attend.

Si rien n’a encore été signé, un accord a été trouvé pour le transfert du joueur de la Juventus vers la Floride, et la visite médicale du champion du monde est déjà programmée.

Un choix de vie

Arrivé à Turin en 2017, après six saisons au PSG, Blaise Matuidi avait encore une année de contrat avec la Vieille Dame. Mais, outre l’aspect sportif, l’international français a fait un vrai choix de vie.

Un choix peut-être un peu dicté par les récents bouleversements à la Juve, aussi. Moins utilisé en fin de saison (il est resté sur le banc contre l’OL vendredi dernier en 8es de finale de Ligue des champions), Matuidi a vu l’entraîneur Maurizio Sarri être remplacé ce week-end par Andrea Pirlo. Qui, selon la Gazzetta dello Sport, n’incluait pas le Français dans ses plans.