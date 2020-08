“Trump veut son effigie sur le Mont Rushmore”

Selon le New York Times, des responsables de la Maison Blanche ont contacté la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Lynn Noem l’année dernière au sujet du processus d’ajout de présidents supplémentaires au Mont Rushmore, où les têtes de quatre présidents américains ont été taillées dans la roche.

Selon une source qui s’est entretenue avec le Times, Noem a salué Trump lorsqu’il est arrivé dans l’État pour les célébrations du 4 juillet avec une réplique d’un mètre cinquante du Mont Rushmore qui incluait son visage.

Noem a également mentionné le “rêve” de Trump d’avoir son visage sur le Mont Rushmore, la sculpture de 60 mètres de haut qui représente les visages des présidents George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt.

Selon une interview de Noem qui date de 2018, les deux politiques ont eu une conversation au sujet de la sculpture lors de leur première rencontre. Kristi Lynn Noem a d’abord cru que Trump plaisantait. “J’ai commencé à rire”, a-t-elle déclaré. “En fait, il ne riait pas. Il était totalement sérieux.”

Un rêve

“Il m’a dit de venir lui serrer la main, donc je lui ai serré la main. Ensuite, je lui ai lancé: ‘Monsieur le Président, vous devriez venir en Dakota du Sud un jour’”. Ce à quoi Trump lui a répondu: “Vous savez que c’est mon rêve d’avoir mon visage sur le Mont Rushmore?”

Sur Twitter, Trump a qualifié de “fake news” les articles du New York Times. “Je ne l’ai jamais suggéré. Bien que si on se base sur toutes les choses qui ont été réalisées au cours des trois premières années, probablement plus que tout autre président, ça me semble être une bonne idée”. Il a également twitté une image de lui où sa tête apparaît entre les autres visages du Mont Rushmore.

