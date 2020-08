Covid 19: Le Khalife général des Tidianes invite au respect des mesures barrières

Le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a réitéré, dans une vidéo diffusée sur internet, son appel envers les populations à se protéger de la Covid 19, en se conformant au respect strict des mesures barrières.

Le Khalife invite dans un discours les autorités à renforcer le dialogue avec les citoyens. «Il est important, dans leur message que les autorités indiquent clairement aux populations que la pandémie n’a pas encore de remède, hormis les gestes barrières de prévention», a-t-il dit. En tant que guide religieux, Serigne Babacar Sy Mansour invite les populations à observer des prières, pour solliciter la clémence divine et implorer le pardon du Seigneur, sans oublier de donner fréquemment l’aumône.

« Les cas de décès enregistrés dans les autres pays plus développés sont beaucoup plus conséquents. Il est clair que les autorités de ces pays sont plus préoccupés par leur situation », a-t-il dit. Serigne Babacar Sy Mansour invite les Sénégalais à se protéger, à se conformer au respect strict des mesures barrières comme indiqué par les autorités.