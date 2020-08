De Bruyne, Messi, Atalanta: les 5 raisons de se passionner pour le “Final 8” de la Ligue des champions

Un tournoi final à huit équipes pour terminer une saison 2019-2020… en grand huit. Après cinq mois de secousses, l’Europe du football aperçoit enfin le bout d’une longue saison 2019-20, tronquée par la pandémie de coronavirus. 7sur7 vous explique pourquoi ce “Final 8″ inédit s’annonce tout de même passionnant.

1. parce qu’un format “à la Coupe du monde”, ça change tout

L’introduction de confrontations sur “match sec”, à huis clos et sur terrain neutre à Lisbonne, constitue un bouleversement dans le paysage du football européen. Sans le format traditionnel des doubles confrontations, Liverpool n’aurait probablement pas réussi à renverser Barcelone la saison dernière. Idem pour tous les retournements de situation de ces dernières années, comme la “remontada” du Barça contre le PSG en 2017.

Mais la formule a ses partisans: elle “sera passionnante et riche en émotions”, veut croire Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Ces “Final 8″ voulus par l’UEFA, qui ressemblent à la phase finale d’une compétition internationale comme l’Euro ou la Coupe du monde, combinent une unité de temps et de lieu qui ne laisse aux clubs aucune session de rattrapage.

Pour la plupart des clubs, c’est une nouveauté à appréhender. Au niveau stratégique, les matches sans filet qui s’annoncent incitent-ils à une plus grande prudence défensive ou à davantage d’audace offensive? La formule pourrait, en tout cas, favoriser les outsiders qui peuvent davantage créer l’exploit en 90 minutes qu’en deux matchs.

2. parce que les équipes surprises pourraient vous épater

Si cinq cadors sont plutôt habitués à la phase finale de la Ligue des Champions, Lyon, Leipzig et l’Atalanta n’ont pas forcément d’expérience à un tel niveau de la compétition. Rarement un tableau aura été aussi ouvert. Comment se comportera l’Atalanta face au PSG de Neymar? Leipzig et Lyon peuvent-ils rééditer leur exploit des huitièmes de finale, eux qui avaient respectivement éliminé Tottenham et la Juve? Les Allemands face à l’Atlético et les Français face à City auront leur mot à dire.

Ce sera l’un des principaux attraits de ce “Final 8″. Comme dit plus haut, le format de la compétition peut les aider à réaliser l’impossible. Il y a eu l’Ajax la saison dernière, quel outsider peut cette fois tirer son épingle du jeu? Autre preuve que les huit équipes encore en lice apportent un vent de fraîcheur sur la compétition: six d’entre elles n’ont jamais remporté la C1. Si le Barça et le Bayern échouent, un nouveau club inscrira son nom au palmarès.

3. parce qu’il y a des Diables, dont Kevin De Bruyne

Le passeur décisif par excellence. Mais où s’arrêtera Kevin De Bruyne? Auteur de vingt “caviars” en Premier League cette saison, record de Thierry Henry égalé, le Diable arrive à Lisbonne en pleine confiance avec Manchester City. “Cette saison, nous ratons beaucoup de buts, sinon Kevin De Bruyne aurait 30 passes décisives. Il est tellement bon”, l’a complimenté récemment son partenaire Gabriel Jesus.

Pour le Belge et le club mancunien, tombeurs du Real Madrid de Zinédine Zidane en huitièmes, le mode mission est enclenché: cela fait de longs mois que City rêve d’un premier sacre en C1. De Bruyne, qui réalise certainement la saison la plus complète de sa carrière, est l’arme principale de Skyblues qui auront besoin de sa vista hors pair pour décanter des situations. Si le Diable réalise un “Final 8″ dans la lignée de sa saison, il démontrera une fois de plus qu’il compte actuellement parmi les meilleurs joueurs du monde.

Trois autres Diables seront à suivre à partir des quarts de finale: Jason Denayer (Lyon), Yannick Carrasco (Atlético) et Timothy Castagne (Atalanta). Tous devraient être titulaires.

4. parce que Messi va devoir porter le Barça

Lisbonne sera privé de son idole. Ronaldo a été éliminé vendredi avec la Juventus Turin, et puisque Luka Modric l’a été aussi avec le Real Madrid, Lionel Messi sera le seul Ballon d’Or présent lors de ce “Final 8″ du 12 au 23 août.

Mais l’Argentin, auréolé d’un septième titre de Pichichi, y arrive avec plus de pression, tant la saison ratée de Barcelone contraint les Catalans à être performants en C1. “Il va falloir que l’on change en profondeur si on veut se battre pour la Champions”, avait fulminé le sextuple Ballon d’Or en juillet, conscient que seule la “Coupe aux grandes oreilles”, plus soulevée par le Barça depuis 2015, ferait oublier ces derniers mois de déceptions et de polémiques.

Etincelante samedi lors du 8e retour contre Naples, “La Pulga” est encore apparue esseulée dans l’attaque catalane. Comme souvent cette saison, Messi devra se démultiplier. Il représente peut-être le seul espoir pour le Barça de remporter la compétition. C’est souvent dans cette configuration qu’il excelle.

5. parce que des joueurs sont à découvrir ou à redécouvrir

On ne les attendait pas si haut, mais ils tiennent la dragée haute aux stars. À Leipzig, alors que l’attaquant vedette Timo Werner a quitté pour Chelsea avant même la fin de la C1, les espoirs reposent notamment sur le Tchèque Patrik Schick et le Danois Yussuf Poulsen.

À Lyon, le Néerlandais Memphis Depay voudra concrétiser son immense ambition pour s’attirer les regards de grandes écuries européennes, tandis que l’Argentin “Papu” Gomez, le capitaine de l’Atalanta, aura la lourde charge de transposer sur le plan européen la fantastique animation offensive bergamasque, qui a fait chavirer l’Italie cette saison.

Certains des plus grands cracks du football européen seront également de la partie comme Phil Foden (Manchester City), Frenkie De Jong (Barcelone), Alphonso Davies (Bayern), Joao Félix (Atlético Madrid) ainsi que le jeune milieu de terrain lyonnais composé de Caqueret, Aouar et Guimaraes.

