Trump veut augmenter le débit d’eau des robinets: “J’ai du mal à laver mes beaux cheveux”

Les États-Unis envisagent d’ajuster la réglementation concernant le débit maximal d’eau dans les salles de bains américaines après que le président Trump se soit plaint des robinets économiques. “Lorsque vous ouvrez un robinet, aucune eau ne s’écoule. Ça goutte”, a-t-il notamment déclaré.

Une loi de 1992 impose un débit maximal de 9,5 litres par minute pour les pommes de douche et les robinets. Tous les robinets d’une pièce doivent être additionnés pour obtenir ce débit maximal, mais le ministère de l’Eau et de l’Énergie examine actuellement si un amendement à la loi peut garantir un débit maximal de 9,5 litres d’eau par robinet.

La proposition de modification de la loi fait suite à une plainte du président Trump concernant la pression de l’eau lors d’une visite dans une usine de Whirlpool il y a quelques jours. “Lorsque vous entrez dans une nouvelle maison, et que vous ouvrez le robinet, aucune eau ne sort. Vous lancez l’eau de la douche, et si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas vous laver correctement vos beaux cheveux. Vous perdez 20 minutes ou plus.”

Une porte-parole du Département de l’eau et de l’énergie a déclaré à CNN que “le président Trump a promis au peuple américain qu’il réduirait les réglementations fédérales lourdes pour les consommateurs, et c’est ce que fait ce projet de loi”. Selon elle, la règle “permettrait aux Américains, et non aux bureaucrates de Washington, de décider quel type de pomme de douche ils veulent chez eux”.

“Gaspillage d’eau inutile”

Les organisations de consommateurs s’opposent avec véhémence à un tel changement de la loi. “Il n’est absolument pas nécessaire de modifier les normes actuelles pour les douches”, a déclaré David Friedman, vice-président de l’organisation de consommateurs Consumer Reports. L’organisation souligne que la réglementation actuelle permet aux consommateurs d’économiser de l’argent car les pommes de douche permettent d’économiser de l’eau et de l’énergie.

“Non seulement les nouvelles pommes de douche gaspilleraient inutilement de l’eau, mais elles augmenteraient également la pollution au carbone, ce qui est préjudiciable à la sécheresse”, a déclaré Andrew deLaski du projet de sensibilisation aux normes des appareils électroménagers. “Personne ne profite de ce gadget.”

Chasse d’eau des toilettes

Ce n’est pas la première fois que Trump se concentre sur la pression de l’eau. L’année dernière, il a affirmé que les Américains doivent tirer la chasse d’eau de leurs toilettes dix à quinze fois au lieu d’une, et qu’ils ont du mal à se laver les mains. “Nous examinons des situations avec des lavabos, des douches et d’autres éléments de salle de bains où vous ouvrez le robinet. Il n’y a pas d’eau qui sort. Les gens prennent une douche et l’eau s’écoule très doucement”, a déclaré le président lors d’une réunion avec des entrepreneurs à la Maison Blanche.