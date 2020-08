BCEAO: Tiémoko Meyliet Koné reconduit à la tête de l’institution

L’Ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné a été reconduit ce mercredi 12 août à la tête de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

La Conférence des Chefs d’Etat de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a renouvelé, le mandat du gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), Tiémoko Meyliet Koné pour 6 ans.

Porté à la tête de l’institution pour la première fois le 30 mai 2011 pour mettre fin à l’intérim consécutif à la crise ivoirienne et au départ de son prédécesseur, démissionnaire, Tiémoko Meyliet Koné a été reconduit le 17 août 2014 pour un mandat de 6 six ans par la Conférence des Chefs d’État.

Tiémoko Meyliet Koné a successivement occupé les postes de Directeur Central de l’émission et des Opérations Financières au siège de la BCEAO à Dakar, et à ce titre, il était également membre du Comité d’Analyse de la conjoncture interne et internationale.