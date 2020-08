Mbour : trois personnes arrêtées avec 153 Millions en faux billets

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Mbour a démantelé hier un réseau de faussaires, en possession de 153 millions F Cfa, des coupures de billets de 10 mille francs Cfa. En garde vue, ils devraient être déférés dans les prochaines heures.

Les pandores de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Mbour ont eu hier la main heureuse. Ils ont démantelé un vaste réseau de faussaires, composé de deux étrangers et d’un Sénégalais, qui détenaient au moins 153 millions en faux billets. L’opération s’est déroulée dans la nuit du lundi au mardi, vers 2h du matin. Les malfrats étaient en possession de coupures de billets noirs de 10 mille F Cfa, et tout un arsenal de lavage qui leur permettait de réaliser leurs opérations de faux monnayage. Le Sénégalais Waly Ndiaye (37 ans), le Malien Issaya Dia (42 ans) et le Guinéen Dabo Lamine Niakama (46 ans) composent cette bande de faussaires présumés qui opéraient dans la station balnéaire de Saly.

Ils ont été interpellés à la suite d’investigations savamment menées par les pandores de la Brigade de recherches de Mbour. Après avoir reçu une information anonyme, les gendarmes ont utilisé le canal d’un acheteur pour les appâter. C’est ainsi qu’ils les ont appréhendés en pleine opération dans un appartement loué à Saly. Les trois malfrats sont actuellement en garde à vue à la Brigade de la gendarmerie de Mbour, sise à Saly, en attendant d’être présentés au procureur pour une probable inculpation, suivie d’un mandat de dépôt.

LeQuotidien