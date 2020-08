Britney Spears restera sous la tutelle de son père

Mauvaise nouvelle pour Britney Spears. La demande de “renvoi” de son père Jamie en tant qu’administrateur de ses affaires commerciales et personnelles a été rejetée par le tribunal de Los Angeles. Jamie Spears contrôle les affaires de Britney depuis 12 ans, et cela ne changera pas pour l’instant.

La chanteuse avait demandé à ce que son observateur temporaire remplace définitivement son père. Mais le tribunal de Los Angeles a rejeté sa demande. Son père gardera donc le contrôle de ses affaires jusqu’en février 2021 au moins. C’est ce qui est mentionné dans un document mis en ligne par les fans de Britney. On ne sait pas encore si ce document est officiel.

Britney Spears a été placée sous la tutelle de son père en 2008, suite à une grave dépression nerveuse pour laquelle elle a dû être internée pendant plusieurs mois. Selon l’avocat de Britney, elle souhaiterait que cette mise sous tutelle cesse, afin de pouvoir à nouveau décider de sa propre vie.

Le soutien de Jason Alexander

L’ex-mari de Britney Jason Alexander a apporté son soutien à la chanteuse. Il a participé à une manifestation “Free Britney” la semaine dernière à Los Angeles. Britney et Jason se sont mariés en janvier 2004 et ont divorcé 55 heures plus tard, après un week-end de folie à Las Vegas. Ils ont pris la décision d’annuler leur mariage à leur retour.

L’homme estime que la mise sous tutelle de Britney doit prendre fin. “Elle veut vraiment reprendre le contrôle de sa propre vie. Et elle le mérite. Elle a été enfermée assez longtemps”, a-t-il déclaré.

