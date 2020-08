Dans quel ordre apparaissent les symptômes du coronavirus?

Selon une étude menée par l’Université de Californie du Sud (USC), les symptômes du coronavirus apparaissent dans un ordre bien précis. Cet ordre est assez semblable à celui des autres maladies respiratoires, mais il permettrait tout de même de diagnostiquer plus rapidement le coronavirus.

Les chercheurs de l’Université de la Californie du Sud (USC) ont étudié le cas de 55.924 patients chinois touchés par le Covid-19. Ils ont dressé une liste chronologique des symptômes constatés chez chaque malade.

Selon les chercheurs, les premiers symptômes de la maladie apparaissent dans cet ordre:

1. Fièvre

2. Toux

3. Nausées et/ou vomissements, mal de tête et/ou à la gorge, douleurs musculaires

4. Diarrhée

Différence avec la grippe

Selon les scientifiques de l’USC, la différence avec les symptômes très similaires de la grippe réside dans le fait qu’en cas de grippe, on commence généralement par tousser, avant d’avoir de la fièvre. C’est donc une distinction importante pour différencier les deux maladies, surtout pendant les mois d’hiver, lorsque la saison de la grippe bat son plein. “Il est particulièrement important de connaître cet ordre lorsque nous faisons face à des cycles de maladie comme la grippe qui coïncident avec la pandémie actuelle”, précise Peter Kuhn, professeur de médecine et de génie biomédical à l’USC.

Voici l’ordre d’apparition des symptômes de la grippe:

1. Toux ou douleurs musculaires

2. Mal à la tête

3. Mal à la gorge

4. Fièvre

5. Nausées et/ou vomissements et diarrhée

SRAS et MERS

Selon la même étude, il y aurait une différence subtile entre l’apparition des symptômes du Covid-19, du MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). La partie supérieure du système digestif semble être affectée avant la partie inférieure chez les patients atteints du Covid-19. C’est tout le contraire qui se produit chez les personnes atteintes du MERS ou du SRAS, deux autres infections respiratoires. C’est pourquoi les patients atteints de Covid-19 souffrent souvent d’abord de nausées et/ou de vomissements et ensuite seulement de diarrhée.

Une explication scientifique

Sacha Stelzer-Braid, virologue à l’Université australienne de Nouvelle-Galles du Sud, explique pourquoi les patients atteints de Covid-19 ont d’abord de la fièvre. “C’est la réponse immunitaire de votre corps au virus”, explique-t-elle. “Le virus infecte d’abord les fosses nasales puis les poumons, d’où la toux. Le virus peut alors se nicher dans d’autres cellules du corps, comme dans le système digestif. D’où les troubles gastriques, comme la diarrhée.”

Stelzer-Braid souligne que l’étude est basée sur des patients hospitalisés, qui sont donc gravement malades. Selon elle, les malades n’ont pas forcément tous les mêmes symptômes. Elle explique que ça diffère énormément d’un patient à l’autre. De plus, elle pointe le fait que l’étude ne prend pas en compte les personnes asymptomatiques.

