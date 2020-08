La Grèce nie tout refoulement de demandeurs d’asile en mer

Le Premier grec Kyriakos Mitsotakis a catégoriquement réfuté les accusations répétées selon lesquelles des demandeurs d’asile étaient illégalement refoulés en mer et a affirmé qu’il s’agissait de “désinformation” orchestrée par la Turquie.

“La Grèce est un pays qui respecte l’État de droit, nous avons accordé l’asile à des dizaines de milliers de personnes”, a déclaré mercredi soir le Premier ministre à CNN.

Dans une enquête publiée le 14 août, le New York Times a affirmé que la Grèce “abandonnait” des migrants en mer pour qu’ils soient secourus par les garde-côtes turcs. Le quotidien expliquait avoir recueilli des témoignages de migrants ayant vécu cette situation et obtenu d’autres preuves auprès d’organisations de défense des droits humains ainsi que de la part des garde-côtes turcs. Selon le quotidien, plus d’un millier de migrants ont été “largués en mer” depuis mars.

“S’il y a un seul incident qui doit être investigué (…) je serai le premier à me pencher dessus”, a commenté le Premier ministre, en mettant en cause la crédibilité de l’enquête, “essentiellement originaire de Turquie”.

Relations tendues

Les relations entre les deux pays sont très tendues, notamment en raison de litiges sur des zones maritimes où Ankara a entrepris une campagne de prospection de gisements de gaz. Athènes considère que ces zones relèvent de sa souveraineté.

Des organisations de défense des droits de l’Homme ont appelé à plusieurs reprises le gouvernement grec à enquêter sur des refoulements en mer de migrants.

Athènes a toujours démenti refouler illégalement des demandeurs d’asile. 7/7