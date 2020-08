Football: L’Uefa apporte son expertise à la Caf

Pour améliorer la structure organisationnelle et la durabilité économique des compétitions nationales, la Caf, avec le soutien du programme Uefa Assist, s’est lancée dans un projet de développement des ligues à travers l’Afrique.

Aider les associations membres à professionnaliser leurs ligues et à développer leurs clubs, tout en assurant une croissance pérenne du football. Tel est l’objectif du «Programme de la Caf et d’Uefa Assist pour le développement des ligues». Selon la Caf, ce partenariat entre les deux confédérations favorisera le dialogue avec les principales parties prenantes et soutiendra les associations membres à travers des compétences et des techniques en faveur de mesures standardisées capables de garantir la durabilité des ligues nationales de football. De même, ce programme se penchera sur le modèle compétitif approprié, la valorisation du football, la viabilité financière et l’organisation de compétitions de ligue dans les paramètres de l’excellence. L’examen opérationnel approfondi de la structure des compétitions des associations membres, ainsi que des aspects commerciaux, financiers et de gouvernance des ligues nationales afin de renforcer le système de ligue existant, figurent en bonne place dans ce programme.

Selon Anthony Baffoe, secrétaire général adjoint de la Caf, «les ligues nationales représentent l’image la plus visible du football dans une association membre et le succès des clubs est directement lié à la force de la ligue». D’où, selon lui, «d’avoir des normes dans tous les aspects de la ligue, dans des domaines clés tels que les compétitions, la gouvernance, les opérations, la communication et la génération de revenus».

Pour Zoran Laković, directeur de la Division associations nationales de l’Uefa, beaucoup d’initiatives ont été développées avec la Caf ces cours des dernières années. Et selon lui, «ce dernier projet renforcera encore plus l’étroite collaboration entre les deux confédérations».

Deux pays ont été sélectionnés pour le projet pilote de ce programme qui sera lancé au mois de septembre prochain. Il s’agit du Ghana et du Rwanda ont été choisis pour le projet pilote du programme de développement des ligues lancé par la Caf et Uefa Assist, qui comprend huit modules de formation sur des sujets clés liés au développement des ligues et à la planification opérationnelle menant aux meilleures pratiques.

Samba Oumar FALL

lesoleil