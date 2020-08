MAURITANIE – Une tentative d’exfiltration de l’ancien président Aziz par AQMI déjouée_

L’ancien homme fort de Nouakchott, Mohamed Ould Abdel Aziz, s’appuyant sur ses réseaux solides djihadistes dans le Sahel, tentait de quitter le territoire mauritanien, via le corridor du Nord Mali, avant son arrestation par les autorités sécuritaires du pays, pour des délits économiques et financiers, perpétrés durant son règne. L’opération a déjoué selon des sources autorisées. Dessous de cartes.

Friture sur les relations entre l’ancien homme fort de Nouakchott et le nouveau locataire du palais vert, Ould GHAZOUANI. Des informations ont fuité cette semaine et parvenues à Confidentiel Afrique, sur une opération d’exfiltration de l’ancien Chef de l’État mauritanien depuis sa résidence de Nouakchott, par la branche djihadiste AQMI, qui devait le conduire au Nord Mali dans la région du Sahel. Y’avait-il un plan bien concocté par AQMI pour exfiltrer le Président Ould Abdel Aziz afin d’échapper aux foudres des autorités mauritaniennes. Au lendemain de la publication du Rapport de la Commission d’enquête parlementaire, qui fait état de plusieurs malversations financières de l’ancien Chef de l’État Ould Abdel Aziz.

Ce dernier fait l’objet d’une audition par les services économiques du pays, pour élucider les zones d’ombres sur les contrats et marchés miniers, énergétiques, BTP et de pêche. Les services secrets redoutent, glisse une source diplomatique autorisée, à Confidentiel Afrique, l’utilisation par l’ancien Président de son solide carnet d’adresses et de ses connexions auprès des mouvements djihadiste, opérant dans la région du Sahel. signés pendant il dispose d’un agenda garni de relations avec les Chefs terroristes. Son exflitration devrait intervenir à la veille de sa convocation d’audition, pour quitter le territoire mauritanien, rétorquent des sources sécuritaires.

Par Boubker BADRI (Confidentiel Afrique)