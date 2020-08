Covid-19 : quels pays pâtissent le plus économiquement de l’arrêt du tourisme mondial ?

États-Unis, France, Thaïlande… Découvrez la liste des pays les plus durement touchés par la chute des revenus touristiques.

C’est un symbole lourd de sens. Bali, destination très prisée des touristes, n’accueillera plus aucun visiteur étranger avant la fin 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Conséquence du virus, les recettes touristiques internationales de tous les pays du monde ont chuté de manière significative.

Un bilan du CNUED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) table sur 1,2 billion de dollars de pertes, soit 1,5% du produit intérieur brut (PIB) mondial. En partant de ce constat, l’ESTA — avec l’aide des données du Conseil mondial du voyage et du tourisme et de la Banque mondiale — a compté les pertes. Le but ? Établir une hiérarchie des pays les plus touchés au porte-monnaie.

1er – États-Unis / Pertes estimées : 26 millions d’euros

Très loin devant tous les autres, c’est bien les États-Unis qui devraient subir le plus l’arrêt du tourisme mondial. Selon les estimations, 26 millions d’euros vont manquer dans les caisses de l’État.

2e – Espagne / Pertes estimées : 8,2 millions d’euros

Premier pays européen le plus impacté au porte-monnaie : l’Espagne. Et la situation ne s’arrange pas vraiment. La région de la Catalogne vient d’interdire les rassemblements de 10 personnes ou plus et les restaurants voient leur capacité d’accueil réduite à 50%.

3e – France / Pertes estimées : 7,4 millions d’euros

Comme attendu, le pays le plus visité au monde prend la troisième place. La majeure partie des plus de 89 millions de touristes venus visiter l’Hexagone en 2018 manque à l’appel cette année.