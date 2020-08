Rasha Kelej, CEO Merck Foundation figure sur la liste des 100 Femmes Africaines les Plus Influentes 2020

Figure dans la liste des 100 des 100 Femmes Africaines les Plus Influentes 2020, par Avance Media dans le cadre de l’initiative « Be a Girl » (Être une Fille) pour ses efforts visant à renforcer les capacités de soins de santé en Afrique et à autonomiser les filles dans l’éducation pour les aider atteindre leur potentiel et poursuivre leurs rêves.

ACCRA, Ghana, 25 août 2020/ — Rasha Kelej, CEO Merck Foundation et Présidente de Merck Plus Qu’une Mère a été présentée pour la deuxième fois dans la liste des 100 Femmes Africaines les Plus Influentes 2020, publiée par l’initiative « Be a Girl » (Être une Fille) comme elle a été sélectionnée pour être l’une des Femmes Africaines les Plus Influentes par New African Magazine, Royaume-Uni, 2019.

Rasha Kelej a été reconnue pour ses efforts à travers les programmes de la Fondation Merck pour former des milliers de médecins africains, pour soutenir les communautés africaines pendant le confinement due au coronavirus et pour autonomiser les filles dans l’éducation afin qu’elles puissent atteindre leur potentiel et poursuivre leurs rêves grâce au programme « Eduquer Linda ». C’est pour la deuxième fois, puisqu’elle a figuré parmi les 100 Africains les Plus Influents (femmes et hommes) en 2019 par New African Magazine, Royaume-Uni, pour l’autonomisation des femmes en général et des femmes infertiles en particulier à travers la campagne « Merck plus Qu’une Mère », qui est un mouvement historique qui vise à autonomiser les femmes sans enfants et infertiles à travers l’accès à l’information, à l’éducation et à un changement de mentalité.

Dr.Rasha Kelej est très respectée dans les communautés africaines à tous les niveaux et ceci pour son dévouement et sa passion à libérer le potentiel des jeunes Africains et sa stratégie cohérente et la mise en œuvre des programmes sérieux qui façonnent positivement le paysage de la santé publique en Afrique. Plus d’un millier de jeunes médecins de 35 pays ont bénéficié d’opportunités uniques de formation spécialisée dans de nombreux domaines tels que le diabète, cardiovasculaire, l’endocrinologie, médicine sexuels et reproductifs, médicine respiratoires, médicine aigus, l’oncologie, la fertilité, l’embryologie et la recherche scientifique.

Exprimant sa gratitude pour cette reconnaissance, le Dr. Rasha Kelej a souligné « Je me sens honorée et fière de recevoir cette reconnaissance et d’être inclus dans cette prestigieuse liste parmi ces femmes africaines renommées de toutes les sphères de la vie. C’est une reconnaissance importante non seulement pour moi mais aussi pour la Fondation Merck et notre équipe. En tant qu’Africaine et Égyptienne, j’ai une grande passion pour l’amélioration de l’accès à des solutions de santé équitables et de qualité pour tous les Africains. Je suis très chanceuse de travailler en tant que CEO Merck Foundation car ils me donnent le pouvoir de réaliser notre vision unique à travers ces programmes panafricains réussis en partenariat avec les Premières Dames Africaines, afin de contribuer à l’avenir de ces filles dans le cadre de notre campagne phare « Merck Plus Qu’une Mère ». Je crois fermement que l’autonomisation des femmes commence par l’éducation, pour leur permettre d’être en meilleure santé, plus fortes et indépendantes. »

« Cette reconnaissance m’encouragera et me motivera également à autonomiser les filles talentueuses de mon beau continent. Je promets d’utiliser mon influence pour soutenir et autonomiser les femmes, soutenir l’éducation des filles et renforcer les capacités de santé en Afrique, en Asie et au-delà », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

La liste comprend une représentation des femmes africaines les plus influentes de 34 pays, choisies dans divers milieux de carrière, notamment la diplomatie, la philanthropie, la politique, l’activisme, l’entrepreneuriat, le leadership commercial et le divertissement. Il comprend de nombreux noms célèbres comme ; S.E. Monica Geingos, Première Dame de Namibie ; S.E. Elene Sirleaf, Ancienne Présidente du Libéria, entre autres.

Dr Rasha Kelej, CEO Merck Foundation et Présidente de « Merck Plus Qu’une Mère » a été reconnue l’année dernière comme l’une des Africaines les Plus Influentes en 2019 pour reconnaître ses efforts pour autonomiser les femmes infertiles à travers la campagne historique « Merck Plus Qu’une Mère ».

Elle a pu travailler dans des partenariats à long terme avec 18 Premières Dames Africaines en tant qu’Ambassadrices de Merck Plus Qu’une Mère pour renforcer les capacités de soins de santé locales, autonomiser les filles dans l’éducation et briser la stigmatisation liée à l’infertilité à travers le continent.

Edité par Winnie Botha de « For Africa » Media

Distribué par APO Group pour for Africa.