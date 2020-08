Une intelligence artificielle écrase un pilote de chasse en combat aérien

Le programme Heron Systems a battu cinq fois d’affilée un vétéran de l’US Air Force. L’algorithme s’est démarqué grâce à son agressivité et la précision de ses tirs.

Une domination totale de la machine sur l’Homme. Lors d’un tournoi de simulations de combats aériens, une intelligence artificielle à bords d’un F-16 a battu l’un des meilleurs pilotes de l’US Air Force. Pas seulement une fois… mais cinq fois d’affilée ! Ce logiciel baptisé Heron Systems a été développé pendant deux ans par la Darpa : l’agence américaine chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire.

Mieux encore, cette intelligence artificielle a battu le pilote vétéran en subissant les mêmes limitations imposées au corps d’un véritable humain pendant un combat aérien. En effet, Heron Systems n’a pas simulé de manoeuvres aériennes allant au-delà des seuils de vitesse ou d’accélération qu’un pilote normal puisse subir. Selon Defense News, l’algorithme s’est démarqué grâce à son agressivité mais surtout grâce à la précision de ses tirs. “Les manoeuvres habituelles que nous utilisons pour nous sortir du pétrin ne marchent pas contre ce programme”, a avoué le pilote déconfit à Defense News.

Pour autant cette victoire de la machine n’est pas forcément le signe d’un futur dominé par l’intelligence artificielle. Un membre de la Darpa rappelle que les combats remportés par Heron Systems étaient “très scriptés” et que le programme n’était pas encore capable de gagner un véritable duel en situation réelle. De plus, le développement de cet algorithme n’a pas pour but d’affronter des humains mais plutôt de les aider. “Une IA à bord du cockpit pourra aider un pilote à mieux réagir lors d’une attaque surprise par exemple”, détaille le colonel Daniel Javorsek à Defense News. Heron Systems pourrait être aussi implanté dans les futurs drones des forces américaines pour les aider à devenir plus autonomes.

