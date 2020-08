Les “Dix petits nègres”, menacé

Un des livres les plus lus et vendus au monde contraint de changer de titre. L’affaire George Floyd et la multiplication des mouvements anti-racisme et anti-discrimination n’en finissent décidément pas de faire des vagues… “Dix petits nègres”, d’Agatha Christie, change de nom en français, amputé du mot “nègre” pour ne plus blesser ! “Nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser”, s’est justifié sur RTL, qui a révélé cette info, l’arrière-petit-fils de la romancière, James Prichard, dirigeant de la société propriétaire des droits littéraires et médiatiques des œuvres d’Agatha Christie. Le nouveau titre français qui sort ce mercredi aux éditions du Masque est “Ils étaient dix”.

Mais, il ne s’agit pas seulement d’un changement de titre. Le mot “nègre”, cité 74 fois dans la version originale du récit, n’apparaît plus du tout dans la nouvelle édition traduite par Gérard de Chergé. “L’île du nègre” où se déroule la machiavélique intrigue imaginée par Agatha Christie est devenue dans la nouvelle version “l’île du soldat” (comme dans les versions en anglais). “Les éditions du Masque ont opéré ces changements à la demande d’Agatha Christie Limited afin de s’aligner sur les éditions anglaise, américaine et toutes les autres traductions internationales”, a précisé l’éditeur contacté par l’AFP.

“La traduction a été révisée selon les dernières mises à jour de la version originale mais l’histoire en elle-même ne change pas”, a souligné l’éditeur. “Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés”, a expliqué de son côté James Prichard. Le célèbre roman d’Agatha Christie (1890-1976) dont le titre original est “Ten Little Niggers” (“Dix petits nègres”) fut écrit en 1938 et publié en 1939 en Grande-Bretagne. Dès sa sortie aux Etats-Unis au début de l’année 1940, il fut publié (avec l’accord de la romancière) sous le titre “And Then There Were None” (“Et soudain il n’en restait plus”).