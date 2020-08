Baisse des prix de l’offre « illimix » de Sonatel : Retour sur les annonces de l’Artp

La Sonatel a finalement accepté de baisser ses tarifs « Illimix ». L’annonce a été faite, mercredi, par le directeur général de l’Artp, Abdoul Ly, qui a rendu publics les nouveaux prix. L’offre à « dominante voix » est désormais à 2200 FCfa au lieu de 4500 et l’autre, à « dominante données/internet », passe de 7500 FCfa à 5500.

Après des négociations entre la Sonatel, les associations consuméristes et l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (Artp), un accord a été finalement trouvé. L’opérateur de téléphonie a accepté de diminuer les prix de ses offres « Illimix ».

En conférence de presse, le directeur général de l’Artp, Abdoul Ly, a dévoilé, mercredi, les nouvelles offres commerciales de l’opérateur leader du marché sénégalais. L’offre à « dominante voix » est désormais fixée à 2200 FCfa au lieu de 4500 FCfa et celle à « dominante données/internet » passe de 7500 à 5500 FCfa. Les nouveaux tarifs vont être appliqués « dans les toutes prochaines heures », ont précisé les services de communication de l’Artp. Son directeur général a estimé que ces mesures devraient permettre au consommateur de disposer d’une large palette d’offres et d’exercer un libre choix en fonction de ses usages et de son budget.

L’opérateur pourra réajuster ses offres en tenant compte des préoccupations du grand public tout en conservant la liberté de suivre la dynamique concurrentielle du marché et en veillant à la qualité des services fournis. M. Ly a ajouté que ces décisions permettraient également au secteur des télécommunications de préserver la valeur du marché, principal atout pour poursuivre les investissements nécessaires au développement technologique et la promotion de l’innovation dans les services numériques de qualité et adaptés aux besoins de toutes les couches de la population sénégalaise.

Toutefois, il a rappelé que si la loi confère aux opérateurs la liberté de fixer librement leurs offres et les prix, l’Artp exerce un encadrement spécifique sur le marché de détail des télécommunications.

Cet encadrement, a indiqué Abdoul Ly, se manifeste par la fixation d’obligations spécifiques à Sonatel à travers sa filiale Sonatel mobiles, l’amélioration de la dynamique concurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile, la création d’un espace économique au profit des opérateurs concurrents, la mise en place de la portabilité des numéros mobiles, etc.

Le directeur général de l’Artp a aussi soutenu que ces différents mécanismes de régulation ont permis une baisse continue des tarifs des services de télécommunications. De même, il a insisté sur la qualité du service qui, d’après lui, constitue un défi pour le régulateur et une exigence pour l’ensemble des opérateurs, tant cette qualité de service est décriée tous les jours. M. Ly a, à cet effet, rappelé aux opérateurs leurs obligations en matière de couverture et de qualité de service.

Abdou DIAW

LESOLEIL