Déjeuner Sall – Macron : la coopération bilatérale et l’actualité internationale au menu

Pour le premier jour de sa visite de travail (26 et 27 août) à Paris, le président Macky Sall était l’hôte de son homologue français Emmanuel Macron pour un déjeuner au cours duquel la coopération bilatérale et l’actualité internationale ont été abordées.

Dans le cadre de sa participation à l université d’été du Mouvement des Entreprises de France (Medef) comme invité d’honneur, le président Macky Sall a eu ce mercredi 26 août, un déjeuner de travail « très convivial et chaleureux », élargi à sa délégation avec son homologue français le président Emmanuel Macron.

Les deux chefs d’Etat ont eu des échanges approfondis et très positifs sur l’état de la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal.

Plusieurs dossiers et projets de la relation entre les deux pays ont été passés en revue comme la coopération culturelle avec le musée des civilisations noires, la coopération scientifique avec le campus franco-sénégalais, les conventions entre lycées pour les années préparatoires, le Ter, la lutte contre l’érosion côtière, la COVID 19, etc…

Au cours des deux heures d’entretiens, les deux présidents ont également abordé des sujets d’intérêt commun et d’autres relevant de l’actualité politique africaine et internationale.

Ousmane N. Mbaye

LESOLEIL

Partager