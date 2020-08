Dialogue politique : Le rapport sera transmis à Famara Ibrahima Sagna

D’après Déthié Faye, coordonnateur du Pôle des non-alignés, la Commission politique du Dialogue national va remettre le rapport, adopté hier, en plénière, au président du Comité de pilotage du Dialogue national, Famara Ibrahima Sagna. Ce dernier devra, à son tour, le transmettre au Chef de l’État, Macky Sall, qui avait exprimé le souhait de le recevoir au plus tard le 31 août. Passée cette étape, les acteurs qui prennent part à ce cadre de réflexion et d’échanges initié par le Président de la République vont plancher, dès aujourd’hui, sur les points restants. Ils entendent réexaminer les questions qui n’ont pas encore fait l’objet de consensus.

Il s’agit des vacances et suppléances au poste de maire et président de Conseil départemental, du cumul du statut de Chef d’État et celui de chef de parti, ainsi que des autorités en charge des élections. Par la suite, ils envisagent de remettre sur le tapis les points qui n’ont pas encore été abordés, tels que le statut du chef de l’opposition, la mise en place d’un cadre normatif de l’action politique et citoyenne, le rôle et la place de la justice dans le processus électoral, la définition d’un cadre permanent de suivi du processus, la rationalisation du calendrier républicain, l’institutionnalisation du dialogue, etc.

La Commission politique, partie intégrante du Dialogue national qui dispose d’une prolongation de trois mois, pense pouvoir finir ses concertations dans un court délai. Selon Déthié Faye, si le Président de la République reçoit le rapport et constate qu’il ne reste que peu de points, il pourrait leur accorder un court délai supplémentaire. Il précise que le délai de trois mois accordé aux différentes Commissions du Dialogue national ne concerne pas la Commission politique qui aborde le dernier virage.

Matel BOCOUM

LESOLEIL