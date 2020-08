Macky au privé français: «Posez un nouveau regard sur l’Afrique et les Africains…»

Le président Macky Sall a finalement délivré son message devant le secteur privé français. La crise sanitaire a été au cœur de son discours. Il a surtout invité ces hommes d’affaires français à poser un nouveau regard sur l’Afrique.

« L’Afrique émergente est loin des stéréotypes qui la présentent comme la face obscure de l’humanité. À tous nos partenaires, publics et privés, mon message reste le même : posez un nouveau regard sur l’Afrique et les Africains. Ceux qui continuent de percevoir et d’analyser les dynamiques africaines à travers des paradigmes périmés risquent d’être surpris et en retard sur les rendez-vous de demain – qui sont déjà les rendez-vous d’aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Le président de la République a aussi expliqué à l’assistance les efforts du gouvernement sénégalais durant la période de covid-19 avec la prise en charge gratuite des patients, la gratuité des tests, l’appui des populations, de la diaspora, l’approvisionnement correct du pays en hydrocarbures et produits de base etc.

IGFM