Aux États-Unis, Meghan et Harry cherchent de nouvelles sources de revenus

Maintenant qu’ils ont posé leurs valises dans une somptueuse villa à Santa Barbara en Californie, Meghan et Harry doivent trouver de nouvelles sources de revenus pour être financièrement indépendants. Et le couple semble avoir plus d’un tour dans son sac.

Rédaction 28-08-20, 09:44 Dernière mise à jour: 09:54 Source: The Mirror, Vanity Fair, Gala

Depuis leur arrivée aux États-Unis, Meghan Markle et le prince Harry profitent d’une certaine liberté retrouvée. De son côté, l’ancienne duchesse de Sussex prend régulièrement la parole lors de sommets virtuels qui visent à défendre des causes sociétales. La femme s’était notamment exprimée après le décès de Georges Floyd ou pour défendre l’égalité des sexes. Mais après avoir acheté une somptueuse villa à 14 millions de dollars, l’heure est venue pour le couple de trouver de nouvelles sources de revenus.

Futurs producteurs?

Selon le magazine Vanity Fair, les parents du petit Archie auraient déjà soumis différentes idées de programmes à des chaînes de télévision. Si Meghan Markle n’a pas prévu de reprendre sa carrière d’actrice, elle pourrait bien se lancer en tant que productrice et/ou créatrice de contenus. Cependant, la femme du prince Harry poursuivra un objectif bien précis. Elle voudra s’investir dans “des projets et des campagnes qui ont un sens pour elle et qui sont en accord avec ses points vue comme les droits civils, la liberté des femmes et le mouvement Black Lives Matter”, indique la spécialiste de la monarchie britannique Katie Nicholl.

“Des gens normaux”

“Il a été rapporté que Meghan et Harry travaillent sur une nouvelle émission de télévision qui prend une position politique sur le féminisme et l’inégalité raciale”, précise l’experte. D’après The Mirror, le projet “ne portera pas Meghan et Harry”, mais sur “des gens normaux”. “Ils travailleront tous deux en tant que producteurs conjoints pour le projet – qu’ils ont initialement lancé en juin”, rapporte le magazine.