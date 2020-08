Single « Xale Yi »: Fanta Style Cissokho peaufine son premier album

En vue de la sortie de son premier album musical, la chanteuse Fanta Style Cissokho vient de gratifier les mélomanes d’un second single intitulé «Xalé Yi», en hommage aux enfants.

Et de deux pour Fanta Style Cissokho ! Le deuxième single de la chanteuse, intitulé «Xalé Yi», est dédié aux enfants victimes de la maltraitance. Fidèle à son tempo, tantôt doux, tantôt rappeur et voix rebelle, elle lance la vidéo du titre par l’instrument de la kora, debout face à la mer. En wolof et en mandingue, elle implore que les exactions contre les gamins cessent. Les enfants, clame l’artiste, ont besoin de la protection de nous tous.

Fanta Style, qui a signé chez «Karantaba Record», le label du koriste Noumoucounda Cissokho, sort ainsi un deuxième titre en vue de son prochain album, son tout premier, qu’elle prévoit d’intituler justement «Xalé Yi» en hommage aux tout-petits.

En juin 2019, cette petite-fille de Soundioulou Cissokho avait lancé «Niun Niar» (Nous deux ; en langue wolof). A 32 ans, Fanta Style s’est inscrite dans la variété musicale et veut contribuer à perpétuer l’héritage familial ; mais surtout tracer son propre chemin à travers le showbizz.

Fille de l’architecte et confectionneur de kora, Chérif Cissokho, l’héritière marche sur les pas de ses oncles, cousins, les nombreux légataires de son grand-père, virtuose de la kora mandingue, décédé il y a vingt-six ans. Fanta Style en avait six ans quand disparaissait son célèbre aïeul, réputé grand joueur de kora à travers le monde musical.

Aujourd’hui, la jeune artiste vit avec le souvenir de son grand-père, parce qu’on lui «a parlé de son histoire». Et c’est à partir de ce socle familial et du soutien de son père Chérif, qu’elle compte écrire son propre destin artistique. Après ses débuts dans la musique en 2005, la jeune femme est passée par une formation à l’Ecole nationale des Arts, pour apprendre les rudiments de la guitare, du piano et de la kora ; même si elle n’excelle pas encore dans la maîtrise de cet instrument traditionnel et…familial.

Omar DIOUF

LESOLEIL