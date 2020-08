Décès de Chadwick Boseman (Black Panther)

L’acteur américain Chadwick Boseman qui a interprété le roi T’Challa dans Black Panther est mort à l’âge de 43 ans, après une bataille contre le cancer du colon diagnostiqué il y a 4 ans. Boseman avait d’ailleurs, ces derniers temps, perdu beaucoup de poids. Il a même été victime de bodyshaming sur les réseaux sociaux et a supprimé beaucoup de photos sur instagram.

Le film Black Panther sorti en 2018 raconte le combat mené par le roi T’Challa pour défendre sa nation de Wakanda. Ce film de Marvel Studios avait suscité un intérêt mondial dans la mesure où, il renverse les stéréotypes. Le wakanda étant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres.

Par ailleurs, après l’annonce du décès, le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, Joe Biden a salué la mémoire du défunt de même que la candidate à la vice-présidence Kamala Harris. « J’ai le cœur brisé par le décès Boseman. Il avait étudié comme moi à l’université Howard à Washington. Il était brillant, bon, cultivé et humble », a-t-elle twitté.

Chadwick Boseman est né en Caroline du Sud mais trouve ses origines en Sierra Léone. Il a eu à interpréter d’autres personnages comme la légende du base-ball Jackie Robinson dans 42, de Brian Helgeland, en 2013. Le film a été un succès aussi. Il avait été félicité aussi pour son interprétation du chanteur James Brown dans Get on Up, de Tate Taylor, en 2014.