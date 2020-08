GESTION AIDE ALIMENTAIRE – Une équipe de contrôle envoyée chez Mansour Faye

Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité territoriale devrait recevoir, dans les prochains jours, une équipe de contrôle du Comité fonds Force-Covid-19. Il s’agira, pour les collaborateurs du général François Ndiaye, de ‘’vérifier sur place et sur pièce’’ les dépenses effectuées par Mansour Faye, dans l’opération de l’aide alimentaire du programme de résilience contre les effets négatifs de la pandémie sur l’économie. Cette décision a été prise lors de la réunion des membres du Comité fonds Force-Covid-19 avec les représentants de la société civile, tenue hier au Building administratif.

L’objet de cette rencontre était de faire un bilan d’étape de la mission confiée à la Force-Covid-19. Ainsi, le ministre Mansour Faye ayant dirigé l’achat et la distribution des vivres, avait déjà fourni au comité des documents sur ‘’l’état de la situation de l’opération d’achat et de distribution de l’aide alimentaire’’. C’est d’ailleurs pour vérifier les documents mis à leur disposition par les services du ministère du Développement communautaire et de l’Equité territoriale que le général François Ndiaye a jugé nécessaire d’envoyer une équipe de contrôle au beau-frère du président. De plus, cela permettrait d’éclairer la lanterne des Sénégalais.

D’ailleurs, lors de cette rencontre, la société civile a partagé ses craintes avec le Comité Force-Covid-19 sur la gestion de l’achat de vivres pour les populations démunies.

Les membres de la société civile ont ainsi profité de la rencontre pour exprimer leur crainte quant à la bonne gestion de l’aide alimentaire. Ce, d’autant plus que, souligne-t-elle, ‘’les services du département de Mansour Faye n’ont pas fourni, pièce par pièce, les dépenses effectuées dans le cadre du programme, comme l’ont fait leurs collègues du ministère des Transports terrestres, concernant l’acheminement de cette aide alimentaire’’.