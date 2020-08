En retraite sipituelle à Diourbel: Serigne Mountakha Mbacké suspend les visites

Le Khalife général des Mourides est à Diourbel depuis le samedi dernier. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké compte mettre à profit son séjour pour une retraite spirituelle. Il a formulé, par le biais de Serigne Cheikh Abdou Latif, un de ses disciples et proche collaborateur, quelques recommandations.

Le religieux recommande aux disciples et présidents des organisations mourides, qui veulent remettre des gratifications, de bien vouloir suspendre leurs déplacements, d’attendre son retour à Touba pour être reçu, conformément au calendrier établi. Au-delà de la réduction des déplacements entre les localités, il a demandé aux talibés d’éviter les propos inutiles et de se conformer aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba et de perpétuer l’œuvre de ce dernier.

Le guide religieux a, par ailleurs, salué l’engagement des disciples dans leur volonté de cheminer avec lui pour le bien de la communauté.

Mamadou DIÈYE

LESOLEIL