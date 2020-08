Situation au Mali : Le Professeur Abdoulaye Bathily attire l’attention sur les «effets pervers de l’embargo»

Le professeur Abdoulaye Bathily, ancien chef de file de la Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail (LD/MPT) de 1984 à 2013, ancien député, ancien ministre de l’Environnement, puis ministre de l’Énergie s’est prononcé sur la situation du Mali, suite à un coup de force perpétré par des militaires. Le Professeur d’histoire s’est toutefois principalement focalisé sur l’aspect économique et les éventuelles conséquences de l’embargo décidé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

«Selon la logique du pacte colonial qui perdure dans le système des échanges économique des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), les recettes douanières et revenus indirects de certains pays comme le Sénégal vont fondre très rapidement. Le Port de Dakar a comme principal client le Mali», a déclaré lundi le Professeur Abdoulaye Bathily, qui souligne d’éventuels «effets pervers de l’embargo». La fermeture des frontières va grever non seulement les recettes budgétaires des États mais elle va accentuer les tensions sociales du fait du manque de revenus, pour les populations des zones frontalières déjà gravement frappées par la crise du Covid-19, souligne professeur Bathily. A la question de savoir si les gouvernements sont prêts à gérer les conséquences politiques des tensions économiques et sociales de l’embargo? L’ancien ministre répond : «le blocage des circuits formels des échanges entraîne déjà la floraison des circuits parallèles, à la grande joie des agents de l’économie criminelle. Les Jihadistes et autres groupes armés en profiteront pour étendre leurs réseaux illicites et partant leur emprise sociale».

« Il y’a lieu de réfléchir plus sereinement à la décision d’embargo »

Le blocage des transactions financières conduiront au blocage des salaires et revenus pour les salariés civils, militaires et de sécurité au Mali, avec comme corollaire la paralysie de l’Etat dans toutes ses activités y compris la lutte antiterroriste. Cette situation va livrer ce qui reste du pays au libre déploiement des groupes terroristes et armes de tout acabit. Il est évident que des soldats sans salaire n’iront pas au front, souligne Abdoulaye Bathily. Au delà de la volonté de «punir les putschistes», Professeur Bathily appelle à réfléchir plus sereinement à la décision d’embargo. Par ces effets pervers, celui-ci apparaît comme un couteau à double tranchant qui pourrait couper des veines de la vie économique et sociale de la sous-région et provoquer l’aggravation de la sécurité, dans toute la région.

A ce rythme d’embargo, le mode de paiement de la portion des salaires des membres du personnel et contingents (13000) et autres agents internationaux au Mali est menacé. Une telle situation va inévitablement se répercuter sur la sécurité des établissements financiers qui se mettraient à servir uniquement les étrangers au détriment des nationaux sur leur propre territoire, prévient l’ancien ministre sénégalais. Enfin, cette situation va indubitablement engendrer des conséquences pour les échanges sous régionaux de l’attitude de l’Algérie, de la Mauritanie et du Maroc (lié au Mali par un couloir commercial à travers le Sahara) sans compter d’autres pays tiers hors de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Le Mali de 2020 n’est pas la Côte d’Ivoire de 2010, souligne l’historien.

LESOLEIL