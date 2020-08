“TikTok risque de plomber les actions Microsoft, en Bourse !”

L’aléa du rachat de TikTok par Microsoft risque de finir par peser sur le cours de Bourse de Microsoft, avertit notre chroniqueur Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marchés chez IG France.

Microsoft est la deuxième plus grosse capitalisation boursière du Nasdaq avec 1730 milliards derrière Apple qui a récemment franchi le cap des 2000 milliards et affiche actuellement une capitalisation de 2130 milliards. Microsoft évolue actuellement 38% au-dessus de son sommet de février, c’est-à-dire avant que la crise du Covid19 n’affecte les marchés mondiaux, et a performé de 72% par rapport à son creux du 23 mars. Si on dézoome encore un peu plus, le titre s’est apprécié de 1433% depuis le point bas de la crise des subprimes en 2009 ou encore de 280% depuis l’élection présidentielle américaine en 2016. Microsoft se paie 40 fois les bénéfices en bourse mais ce n’est pas plus que d’autres GAFAM comme Apple qui se paie 42 fois les bénéfices ou Amazon (147 fois les bénéfices) ou même Facebook (46 fois les bénéfices). C’est presque en ligne avec la moyenne du Nasdaq 100 : l’indice évolue sur un multiple de 39 fois les bénéfices.

Pourquoi alors craindre un peu plus de nervosité sur ce titre ? Peut-être par rapport à l’évolution de la situation de TikTok aux Etats-Unis. Depuis plusieurs semaines, la maison mère de TikTok, ByteDance, est sous pression de l’administration américaine pour céder ses activités sur le territoire et le candidat le plus sérieux à une reprise des activités est Microsoft, potentiellement associé à d’autres entités comme Oracle ou Walmart. Ces rumeurs de rachat ont profité au titre, qui a marqué un nouveau record historique jeudi dernier à plus de 231 dollars alors que le titre consolidait depuis plusieurs semaines entre 200 et 217 dollars.

Mais en fin de semaine dernière, Pékin a mis à jour ses règles de contrôle export en incluant notamment les technologies “sensibles” dont certaines font partie de l’application TikTok. Ce qui signifie que la maison mère ByteDance pourrait avoir besoin d’un accord des autorités chinoises pour céder une partie de ses activités à un groupe américain…