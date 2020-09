Autorités en charge des élections, vacance et suppléance aux postes électifs: Des équations à résoudre par la Commission politique

Les participants au Dialogue politique poursuivront, aujourd’hui, les discussions sur les deux points de divergences, à savoir les autorités en charge des élections et la vacance et suppléance au poste de maire et de président de Conseil départemental. La société civile plaide pour un compromis sur cette question.

Après un large consensus sur le changement du mode d’élection des maires et présidents de Conseils départementaux au suffrage universel direct, les parties prenantes au Dialogue politique peinent à harmoniser leurs positions sur le remplacement de ces derniers en cas de vacance ou d’indisponibilité. Ils vont devoir dégager, aujourd’hui, une position commune sur ce point, un des trois à discuter depuis la reprise de leurs travaux, le 19 août dernier. S’il n’y a pas de consensus, ils vont devoir acter, de nouveau, leur désaccord après celui qui a porté sur le cumul des fonctions de Chef d’État et chef de parti.

Leurs divergences sur la vacance et suppléance du maire et président de Conseil départemental se justifient, selon les différents pôles, par le fait qu’ils cherchent à esquisser la meilleure option pour préserver la souveraineté des électeurs, laquelle aurait été sapée par des magouilles notées dans le passé.

C’est cette même motivation qui a été à l’origine de leur accord sur l’élection au suffrage direct des maires et présidents de Conseils départementaux. D’après des représentants de la société civile, les acteurs veulent jeter des bases solides qui permettent de lutter contre des pratiques de corruption et de détournement de la volonté des populations, comme c’était le cas antérieurement où un maire élu pouvait ne pas être issu de la liste victorieuse. Pour les représentants de la société civile, la question de la vacance et de la suppléance doit être étudiée minutieusement. Plaidant pour un compromis, elle considère qu’il y a lieu de tenir des implications techniques, organisationnelles et politiques que les différentes formules peuvent avoir sur la gouvernance locale pour dégager la meilleure formule.

Les pôles des non-alignés et de la mouvance présidentielle ont émis un avis similaire. Ils considèrent qu’un remplacement à l’interne suffit largement. De même, ils estiment que l’organisation de nouvelles élections est coûteuse. L’opposition, regroupée au sein du Front de résistance nationale (Frn), s’est prononcée sur ces différents points (voir ailleurs).

Matel BOCOUM

LESOLEIL