Covid-19 : Le Parti socialiste salue les mesures du Chef de l’État

Sous la présidence de sa secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, le Parti socialiste (Ps) a relancé, hier, ses activités avec un Secrétariat exécutif national (Sen) consacré à l’analyse de la situation nationale, régionale et internationale.

Saccagée lors des violences du Bureau politique (Bp) de mars 2016, la salle Lamine Guèye, refaite à neuf, a repris, hier après-midi, sa première activité depuis lors. Élargi aux élus et aux ministres, le Secrétariat exécutif national (Sen) a salué l’initiative d’Aminata Mbengue Ndiaye de relancer les activités du parti dans le strict respect des mesures barrières. Les socialistes avaient toutefois continué de mener leurs manifestations, seuls ou avec Bby, sur la sensibilisation anti-Covid-19. Ils se sont réjouis des consensus issus du Dialogue politique et ont exhorté les parties prenantes à continuer de travailler dans le sens de dépasser les points de rupture. De même, ils ont salué « les mesures prises par le Chef de l’État qui, avec le recul, avait parfaitement raison de dire que nous devons apprendre à vivre avec la Covid-19 ». Sur cette lancée, ils ont félicité l’ensemble des Sénégalais, plus particulièrement les parents d’élèves, les enseignants et les apprenants, pour leur résilience face à la pandémie et les encouragent au port du masque.

Les socialistes ont, par ailleurs, souhaité « joyeux anniversaire » à l’ancien Président Abdou Diouf qui va fêter ses 84 ans le 7 septembre. Le Sen s’est aussi penché sur la situation agricole et les inquiétudes suscitées par la saison des pluies (inondations et attaques de sautereaux), mais s’est dit « optimiste en raison des mesures annoncées lors du Conseil des ministres ».

Sur le statut de l’opposition et de son leader, les socialistes ont estimé que son choix sera déterminé « par des critères et des valeurs correspondant à la nature du régime politique du Sénégal ». Quant aux prochaines locales, le Ps a demandé à ses camarades de continuer à se mobiliser tout en restant « loyaux et patients » vis-à-vis de leur coalition.

Le parti a également appelé les leaders et acteurs sociopolitiques de la sous-région à « rester vigilants, sereins et à la hauteur de leurs responsabilités » dans la perspective des élections présidentielles à venir cette fin 2020. Très « préoccupés » par la situation internationale bloquée par la crise sanitaire mondiale, les socialistes ont engagé une commission interne du parti à mener la réflexion sur le monde d’après-Covid-19 à l’issue de laquelle ils partageront leur analyse avec l’Internationale africaine et l’Internationale socialiste.

