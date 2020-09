LE NIGERIA SUR LE POINT DE SE DOTER D’UN CENTRE DÉDIÉ À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET À LA ROBOTIQUE

Le Nigeria annonce être sur le point de créer un centre pour l’intelligence artificielle et la robotique afin de contribuer à doter le pays d’une économie numérique solide et le préparer à la quatrième révolution industrielle.

Kashifu Inuwa Abdullahi, directeur général de l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information (NITDA), a déclaré que ce centre de pointe abriterait les technologies émergentes dans les domaines du réseau, de la recherche-développement (R&D) et de la sécurité de l’information et des communications.

“Il nous faut nous concentrer sur le secteur de l’éducation et accorder plus d’attention aux compétences et à la recherche qui peuvent être utilisées pour développer l’économie”, a-t-il dit dans des propos rapportés jeudi par l’agence Chine Nouvelle.

Selon M. Abdullahi, son agence offrirait des bourses dans des domaines ayant un impact direct sur l’industrie.

Il juge “important de renforcer les relations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur du pays afin que des cours personnalisés puissent être mis en place” pour les travaux futurs dans ce domaine et “préparer les Nigérians, en particulier les étudiants, à la quatrième révolution industrielle”.

BK/ASG

APS