Lionel Messi parti pour rester, une annonce imminente attendue

Face à l’inflexibilité de la direction catalane, qui attaquera en justice l’Argentin et le club qui essaiera de le recruter, Lionel Messi se serait résolu à rester encore un an au Barça, avant de faire ses adieux et partir gratuitement en 2021. Suite à la réunion de mercredi avec Josep Bartomeu, qui campe sur ses positions, le clan Messi se serait rendu à l’évidence: un départ maintenant n’est pas faisable.

Si l’on en croit le journal anglais The Times, la star argentine aurait accepté cette issue au terme d’une réunion familiale avec son père Jorge et son frère.

Selon plusieurs journaux espagnols, la décision serait même prise et La Pulga devrait l’annoncer officiellement dans les prochaines heures. “Il y a 90% de chances que Lionel Messi reste au Barça. Il prendra sa décision finale demain”, confirment par ailleurs certaines sources en provenance d’Argentine.

En raison de sa situation contractuelle très complexe, La Pulga aurait donc décidé d’aller au terme de son contrat, avant de quitter le Camp Nou par la grande porte. Malgré l’intérêt de ténors comme City ou le PSG, l’Argentin devrait donc intégrer le projet de Ronald Koeman pour ne pas rester inactif trop longtemps. L’Argentin aurait également demandé à Luis Suarez, dont il est très proche, de rester encore un an au Barça.

En attendant, on annonce les arrivées imminentes de Wijnaldum et de Memphis Depay, deux internationaux néerlandais.

