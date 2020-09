Chantier hôpital régional de Kaffrine: Abdoulaye Diouf Sarr « très satisfait » du niveau d’exécution des travaux

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale est reparti, hier, du Ndoucoumane, « totalement satisfait » de la qualité et du niveau d’exécution des travaux de l’hôpital régional de Kaffrine.

Une foule immense, composée en majorité de femmes et de jeunes, attendait la délégation officielle sur le chantier. Un accueil chaleureux et convivial apprécié à sa juste valeur par le ministre de la Santé et de l’Action sociale. Sans tarder, le chef du projet prend les commandes. Abdoulaye Diouf Sarr accepte de se faire guider. C’est le début de la visite. Plongée dans un long et interminable couloir. Bureaux, salles de consultations et autres services se laissent découvrir. Parfois, le ministre s’arrête, s’informe et partage une idée. « Là, c’est forcément une salle d’hospitalisation », lance-t-il, s’adressant au chef du projet Seydou Cissokho, qui confirme. La visite se poursuit, mais cette fois-ci, à l’étage. Même constat : seuls quelques travaux restent à finaliser. Menuiserie, électricité, climatisation, toilettes et même la peinture…tout est terminé. « Il nous reste juste à régler quelques détails », lance Seydou Cissokho. En quelques minutes, l’essentiel de l’immense infrastructure a accueilli Abdoulaye Diouf Sarr « impressionné, satisfait et séduit ». « Un sentiment de satisfaction. Oui, je suis très satisfait de la qualité et du niveau d’exécution des travaux », a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui a fait savoir que plus de 95 % des travaux sont réalisés. « Peu de choses sont encore à faire et si tout se passe bien, Kaffrine aura son hôpital dans cinq mois », a-t-il assuré.

Sur place, il a félicité le chef du projet et tous les acteurs (élus, autorités administratives) impliqués pour faire avancer les travaux. Le ministre de la Santé a rappelé l’importance de cette infrastructure dans le dispositif sanitaire de la région. « Avec cet hôpital, Kaffrine n’aura plus à évacuer des malades vers d’autres régions. Tout sera disponible sur place pour prendre en charge les malades souffrant de toutes les affections », a fait remarquer le ministre qui a indiqué que le gouvernement a mobilisé près de 20 milliards de FCfa pour réaliser l’infrastructure. « Et je peux même vous dire que le schéma de financement et de management est en cours de validation. C’est pour vous dire que le Chef de l’État tient à ce que l’hôpital fonctionne dès sa réception en début janvier », a encore dit le ministre.

150 lits

L’hôpital en construction de Kaffrine sera un hôpital de niveau 2 d’une capacité de 150 lits. Il est conçu pour prendre en charge toutes les affections médicales et chirurgicales. « Tous les services spécialisés seront offerts (Orl, cardiologie, dermatologie, réanimation, ophtalmologie, entre autres. Kaffrine aura véritablement un hôpital de dernière génération », a relevé Abdoulaye Diouf Sarr, soutenant que c’est le Président Macky Sall lui-même qui viendra, début janvier, pour son inauguration. Le ministre fait savoir que le recrutement des spécialistes devant servir dans cet hôpital « à la pointe des mutations », a démarré et se poursuivra. Il a annoncé la tenue prochaine d’un Comité régional de développement autour du gouverneur de Kaffrine pour partager les modalités de gestion et de fonctionnement de la structure. « Il s’agira aussi et surtout de veiller à ce que le management soit irréprochable », a recommandé le ministre qui a invité élus et autorités administratives à « être rigoureux dans l’entretien et la gestion de ce joyau offert » par le Chef de l’État.

Abdoulaye DIALLO

La région médicale, l’autre bijou visité par le ministre

Le séjour du ministre de la Santé et de l’Action sociale, hier, à Kaffrine, était aussi rythmé par la visite de la région médicale, construite dans le programme de la coopération belge. Avec ses bureaux spatiaux entièrement équipés, la région médicale de Kaffrine qui a mobilisé 400 millions de FCfa est unique par son envergure et sa composition. En effet, il est un modèle qui va être dupliqué, sous peu, dans les 13 autres régions du Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr fait savoir que l’infrastructure sera inaugurée, « en début janvier, en même temps » que l’hôpital régional, par le Président de la République, Macky Sall. L’idée est de transformer les actuelles régions médicales en directions régionales de la Santé et de l’Action sociale. Et le siège de Kaffrine donne déjà le ton avec ses nombreux services : Coordination, Planification, Surveillance des épidémies, Hygiène, Action sociale, inspection de la santé et partenaires. « C’est une dynamique qui annonce des changements majeurs dans le management et la gestion du système sanitaire de notre pays », explique Dr Moustapha Diop, médecin-chef de région.

A.DIALLO.

