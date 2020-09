Télécommunications : «La sensibilisation sur le processus de la portabilité sera enclenchée», Dg de l’Artp

L’effectivité dans les meilleurs délais, d’une grande campagne nationale de sensibilisation sur la portabilité. C’est l’annonce phare faite, samedi, par Abdoul Ly, Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et postes (Artp). Il était l’invité de l’émission «Ngalu» sur la 2STv .

Dans une actualité dominée par l’affaire des offres illimix de l’operateur Orange, sources de plaintes de la part des consommateurs, le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et postes (Artp), Abdoul Ly invité à la 2STv a annoncé, samedi, la concrétisation sous peu, d’une grande campagne de sensibilisation sur la mesure de portabilité des numéros de téléphone.

«L’Artp a décidé, de lancer une campagne de sensibilisation axée sur la portabilité des numéros de téléphonie mobile au Sénégal. La portabilité des numéros mobiles étant la possibilité de conserver son numéro en cas de changement d’opérateur de téléphonie mobile, permet aux abonnés d’exercer leur libre choix sur les offres de services de télécommunications mobiles sans préjudice de perdre leur numéro de téléphone connu de tous», a notamment dit le Dg de l’Artp.

A cet égard, la campagne nationale de sensibilisation sera sous peu initiée pour permettre à tous les Sénégalais d’où qu’ils soient de comprendre les contours de la portabilité. Cette mesure est encadrée, en parfaite intelligence, avec les textes qui régissent le secteur de la télécommunication, a précisé Abdoul Ly. Pour rappel, la Direction générale de l’Artp avait publié la décision portant adoption des lignes directrices de la portabilité des numéros de téléphonie mobile le 11 juin 2014, sous l’autorité de Abdou Karim Sall, alors Dg de l’Artp.

M. Ly a également annoncé la «récupération des fréquences non exploitées pour les restituer à des entités qui remplissent les conditions requises et qui sont effectivement prêtes, à en faire bon usage». A cet effet, un nouveau processus d’octroi des fréquences réunissant l’Artp, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le ministère de la communication sera mis sur pied. Au Sénégal, plus de 503 fréquences ont été attribuées, à 238 exploitants, a dit le Dg de l’Artp.

L’Artp effectue également des missions régulières de contrôle de la couverture du réseau téléphonie, dans les différentes autoroutes à péage du Sénégal. En effet, les milliers de voyageurs qui empruntent quotidiennement, ces routes ont le droit de disposer où qu’ils soient un réseau de qualité, a dit Abdoul Ly. Le Dg de l’Artp a enfin annoncé la concrétisation d’une politique de modernisation de la Poste, sur instruction du chef de l’Etat, Macky Sall, avec le renforcement des différentes structures présentes sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, les autorités de la poste et de l’Artp vont se réunir le 10 septembre prochain, avec celles de la Poste, pour échanger sur un plan d’action stratégique national.

LESOLEIL