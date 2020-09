UNE HAUSSE DE 2, 2 % DES PRIX À LA CONSOMMATION ENREGISTRÉE EN AOÛT (ANSD)

Les prix à la consommation ont enregistré en août une hausse de 2, 2 % comparativement au mois précédent en raison principalement de l’augmentation du coût des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.

‘’Cette évolution résulte principalement d’une hausse de 4, 2 % des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées et, dans une moindre mesure de celle de 0,5 %, des services de santé’’, souligne l’ANSD dans sa note d’analyse de l’indice harmonisé des prix à la consommation.

Le document consulté à l’APS cite parmi les facteurs d’une telle évolution la majoration de 0, 3 % des prix des boisson alcoolisées, tabacs et stupéfiants et de 0,2 % du coût des biens et services divers.

En variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 3 % tandis que le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 2 %, signale l’ANSD.

Elle souligne que l’inflation sous-jacente a reculé de 0,1% en rythme mensuel et a progressé de 1, 3% en variation annuelle.

‘’Les produits locaux et importés se sont renchéris respectivement de 2,8% et 0,4% au mois d’août 2020 comparativement au mois précédent. En variation annuelle, ils se sont accrus respectivement de 3,8% et 1,7%’’, relève le rapport.

AKS/MD

APS