Le fondateur de Zoom parmi les nouveaux milliardaires du classement des Américains les plus riches

Le magazine économique Forbes a ajouté mardi 18 nouveaux milliardaires à son célèbre classement des 400 Américains les plus riches, dont le patron fondateur de la plateforme de visioconférence Zoom, ou le PDG du fabricant de camions électriques et à hydrogène Nikola.

Malgré la pandémie et la crise économique que traversent les États-Unis, les plus grosses fortunes américaines ont continué de s’enrichir en 2020: selon Forbes, leur richesse cumulée est de 3.200 milliards de dollars, soit une hausse de 8% par rapport à l’an dernier.

Pour la troisième année consécutive, le patron d’Amazon Jeff Bezos domine le classement avec une fortune personnelle estimée à 179 milliards de dollars. Il devance le cofondateur de Microsoft Bill Gates (111 milliards de dollars) et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg (85 milliards de dollars).

Parmi les nouveaux entrants, Eric Yuan, qui dirige Zoom, a profité de la popularité de son logiciel pendant la période de confinement et de l’envolée boursière de son entreprise, dont l’action a grimpé de plus de 400% à Wall Street depuis le début de l’année. M. Yuan et sa famille possèdent 11 milliards de dollars, selon Forbes.

Autre personnalité à bénéficier de la bonne santé en Bourse de son entreprise, Trevor Milton, le PDG de Nikola, affiche lui une fortune de 3,3 milliards de dollars.

Nikola a annoncé mardi un partenariat stratégique avec le constructeur américain General Motors, qui va aider la start-up à produire son pick-up Badger en échange d’une participation de 11% dans l’entreprise.

Alice Schwartz (2,2 milliards de dollars), cofondatrice de la biotech Bio-Rad Laboratories, fait, elle, son entrée dans le classement à plus de 90 ans, près de 70 ans après la création de son entreprise.

Bio-Rad, qui produit notamment des tests de dépistage du Covid-19, a connu une croissance fulgurante depuis le début de la pandémie.

Sheldon Lavin (3 milliards de dollars), PDG du géant du fournisseur de viande OSI Group, et Jim Koch (2,6 milliards de dollars), cofondateur de la Boston Beer Company qui produit notamment la célèbre bière Samuel Adams, ont également rejoint le club restreint des Américains les plus riches.