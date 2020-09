GESTION DES INONDATIONS – Le PDS réclame une enquête parlementaire

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a exprimé, hier, à travers un communiqué, toute sa compassion et sa solidarité à toutes les victimes et aux familles sinistrées, à la suite des fortes pluies qui ont touché le pays. Les libéraux ne se sont pas arrêtés là. Ils ont exigé un audit technique et financier de la gestion des différents projets et programmes de lutte contre les inondations, mis en œuvre depuis 2012, sous la supervision des partenaires techniques et financiers du Sénégal. Ils attendent qu’un accent particulier soit mis sur la gestion des fonds alloués.

Et sur ce point, informent-ils dans leur communique reçu à ‘’EnQuête’’, leur parti compte, à travers son groupe parlementaire Liberté et démocratie, déposer auprès du président de l’Assemblée nationale des questions d’actualité adressées aux différents ministres impliqués dans la gestion des inondations au niveau technique, financier et sécuritaire, afin qu’ils viennent s’expliquer devant la représentation nationale. ‘’Le PDS dénonce la mauvaise gestion de la lutte contre les inondations par le régime en place et la mauvaise utilisation des ressources financières qui avaient été mobilisées pour financer les différents projets et programmes initiés sous le règne du président Abdoulaye Wade et qui devaient être exécutés sous celui du président Macky Sall’’, lit-on dans la note.

Les libéraux exigent aussi, au-delà du plan Orsec qui vient d’être déclenché, ‘’que le gouvernement apporte sans délai aux populations sinistrées une aide d’urgence conséquente, sans discrimination, et cela dans la plus grande transparence’’. En outre, le PDS informe qu’il va dépêcher, ce jour, une délégation conduite par le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie comprenant des députés et des responsables, pour visiter les zones sinistrées de la banlieue dakaroise.