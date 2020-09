Grève À L’UGB : Le Recteur Hausse Le Ton

Les étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ne sont pas prêts pour la reprise graduelle des cours. Boycottant les amphis, ils multiplient les mots d’ordre de grève.

Une attitude qui a fini par susciter le courroux du Recteur pour qui, il est nécessaire que les étudiants regagnent les amphithéâtres pour terminer à temps. « Une année n’est pas extensible à souhait. On a un calendrier défini, nous devons penser à l’année universitaire 2020-2021, et nous devons accueillir de nouveaux bacheliers dans de bonnes conditions. Ils sont d’égale dignité par rapport aux étudiants qui sont là », s’insurge le Pr Ousmane THIARE qui exhorte les étudiants à faire preuve de plus de bon sens et d’entamer les négociations après la reprise.

« Nous avons perdu 10 jours de grève aujourd’hui et cela représente beaucoup d’heures de cours. Les enseignants et le personnel administratif sont engagés, un enseignant me disait hier qu’on peut même programmer ses cours à partir de 7 heures du matin. C’est pour vous montrer le degré d’engagement des enseignants parce que nous avons perdu une année en 2018-2019, on ne peut pas se permettre d’en perdre une autre », soutient le Recteur.

WALFNet