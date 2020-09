L’incendie de Moria à Lesbos contraint l’Union européenne à réagir

L’incendie qui a ravagé le camp de migrants de Moria, sur l’île de Lesbos, où près de 13 000 personnes doivent depuis mercredi dormir à la belle étoile, contraint l’Europe à réagir. Le ministre allemand de l’Intérieur a donné ce matin une conférence de presse commune avec le commissaire européen en charge du dossier. Des aides humanitaires d’urgence et une reconstruction du camp sont prévues. Quatre cents mineurs vont être transférés vers d’autres pays ; d’autres pourraient suivre.

L’aide humanitaire d’urgence est prioritaire pour Horst Seehofer. Le ministre de l’Intérieur allemand a annoncé qu’un premier convoi avec 1 400 lits et 1 000 tentes étaient en route pour l’île de Lesbos. Le vice-président de la Commission européenne, qui était sur place jeudi, a annoncé qu’un camp pour les migrants serait reconstruit le plus vite possible et géré à l’avenir en commun par la Grèce et l’Union européenne.

Horst Seehofer a confirmé que 400 mineurs non accompagnés allaient être transférés de la Grèce vers dix autres pays européens. L’Allemagne et la France devraient chacun accueillir 100 à 150 jeunes migrants. Le ministre de l’Intérieur allemand auquel des communes, des régions, des responsables politiques demandent d’aller plus loin a répondu à ces demandes.

« Les 400 mineurs constituent une première étape. Une seconde suivra. Pour moi, les familles avec enfants devront être prioritaires lors de ces transferts. Et cela doit aller vite », a-t-il expliqué.

Mais Horst Seehofer veut une solution européenne associant d’autres pays tout en reconnaissant que tous n’accepteront pas d’accueillir des migrants. Le ministre, qui veut obtenir de faire avancer une politique d’asile européenne commune, s’est félicité de la présentation de propositions à la fin du mois par la Commission. Des accords avec les pays d’origine et de transit, une meilleure protection des frontières européennes et une plus grande solidarité entre les 27 ont été annoncés par Margaritis Schinas.

Avec Pascal Thibaut correspondant RFI à Berlin,